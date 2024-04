Chi ha detto che nel segmento Windows non ci sono notebook in grado di competere con i MacBook di Apple sia in termini di prestazioni che di qualità costruttiva? Il Samsung Galaxy Book3 Pro, ad esempio, è un top di gamma che combina performance elevate con un design elegante e leggero ed è perfetto (anche) per i professionisti. Oggi lo puoi acquistare su Amazon a 1.146,37 euro grazie allo sconto di oltre 340 euro. E la spedizione è compresa.

Samsung Galaxy Book3 Pro, il notebook premium per tutte le esigenze

Il Samsung Galaxy Book3 Pro si distingue per il suo design sottile e leggero (pesa solo 1,6 kg). Il telaio in alluminio è robusto e resistente, pur mantenendo un’estetica elegante e raffinata. A spiccare è senza dubbio il display AMOLED 2X da 16 pollici con una risoluzione di 2880 x 1800 pixel (3K) e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Grazie a queste specifiche, il pannello offre immagini vivide e nitide con colori brillanti e neri profondi. Un’esperienza visiva cinematografica e senza soluzione di continuità, dichiara l’azienda.

Il laptop è alimentato dal processore Intel Core i7 di tredicesima generazione e da una scheda grafica Intel Iris Xe. Questa configurazione garantisce prestazioni eccellenti per tutte le attività quotidiane, dalla navigazione web al lavoro d’ufficio, fino all’editing di foto e video. Il notebook è inoltre dotato di 16GB di RAM e di un SSD PCIe NVMe da 1TB, che offrono un’esperienza di utilizzo fluida e reattiva.

La tastiera del Samsung Galaxy Book3 Pro è retroilluminata ed è molto comoda da usare. I tasti hanno una buona corsa e una risposta precisa, rendendo la digitazione un’esperienza piacevole. Il touchpad è ampio e reattivo, e supporta le gesture multi-touch di Windows 11.

In termini di connettività, il dispositivo porta con sé HDMI, USB-A, slot microSD e due porte Thunderbolt 4 per trasferimenti con una velocità di 40 Gbps. Non manca poi il Wi-Fi 6E, per una connessione a internet più veloce e stabile che mai.