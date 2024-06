Samsung Galaxy Z Flip6: nuovi dettagli su processore e RAM

Tra un mese circa Samsung presenterà i nuovi smartphone pieghevoli, ma all’evento Unpacked di luglio (il secondo del 2024, dopo quello di gennaio) le vere sorprese potrebbero contarsi sulle dita di una sola mano. Questo perché dei Galaxy Z Flip6 e Z Fold6 è già noto tutto o quasi, sia in termini di design che di performance.

Samsung Galaxy Z Flip6: migliorano le performance, e non di poco

In ordine cronologico, l’ultimo leak svela qualche dettaglio in più sul dispositivo a conchiglia prossimo alla presentazione. Sono infatti trapelati i risultati Geekbench del Galaxy Z Flip6, e da qui si scopre che lo smartphone potrà contare su 12GB di RAM, così da poter meglio gestire tutte le operazioni, anche le più intense come quelle legate all’editing di foto e video (tramite intelligenza artificiale e non) e il gaming.

L’identificativo del modello utilizzato per il test è SM-F741B, che secondo le indiscrezioni dovrebbe essere quello dello smartphone per i mercati europeo e statunitense. Nell’elenco sono visibili quattro cluster di CPU, e questo sembrerebbe confermare l’impiego del processore Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm. Inoltre, è confermato che il sistema operativo al lancio sarà Android 14. Ma questa è tutto fuorché una sorpresa.

Passando ai risultati, questi sembrano essere molto promettenti: 2.247 in single-core e 6.857 in multi-core. Rispetto al Flip5, il miglioramento delle performance dovrebbe essere netto (1.984 e 5.194 per single-core e multi-core rispettivamente). Certo, i risultati di un benchmark non sempre trovano riscontro nella realtà, ma in questo caso non si può che essere ottimisti, visto il sostanzioso upgrade.

Per quanto riguarda invece altre caratteristiche, voci di corridoio descrivono uno smartphone con un display interno da 6,7 pollici e uno esterno da 3,4 pollici, e una fotocamera principale aggiornata con un sensore da 50 megapixel. Si parla però anche di un leggero aumento del prezzo, un boccone che l’azienda potrebbe rendere meno amaro con qualche promozione lancio.

Di ufficiale però non c’è nulla, quindi quanto trapelato fino ad oggi potrebbe anche rivelarsi completamente o parzialmente errato. Per sciogliere ogni dubbio non resta che attendere il 10 luglio, il giorno dell’evento Samsung.