Samsung Galaxy S24 Ultra con Galaxy AI: sconto SHOCK di 450€

Per tutti coloro che non sono legati all’ecosistema Apple, lo smartphone top di gamma da acquistare oggi è senza dubbio il Samsung Galaxy S24 Ultra. Il camera-phone del colosso sudcoreano eccelle in tutto quello che fa, a partire da foto e video di livello professionale. E ci sono poi le funzioni Galaxy AI, che puntano a migliorare notevolmente l’esperienza d’uso.

Ebbene, oggi lo smartphone Android di ultima generazione (nella versione 12/256GB) è scontato di 450 euro su eBay e costa quindi 1.049,90 euro, spedizione compresa.

L’articolo è venduto da ingrotek, venditore professionale con 99,5% di feedback positivi e quasi 89.000 recensioni.

Samsung Galaxy S24 Ultra con Galaxy AI: lo smartphone top di gamma è al minimo storico su eBay (-450€)

Il Samsung Galaxy S24 Ultra vanta un design con una scocca in titanio che lo rende più resistente e leggero del predecessore. Il display è un Dynamic AMOLED 2X da 6.8 pollici con una luminosità record di 2589 nits. Questo si traduce in una visibilità impeccabile anche sotto la luce diretta del sole. La frequenza di aggiornamento adattiva da 1Hz a 120Hz assicura poi fluidità e reattività in ogni situazione.

Come già anticipato, il comparto fotografico è la vera punta di diamante del Galaxy S24 Ultra. Il sensore principale da 200MP cattura immagini di una nitidezza e di un dettaglio strabilianti, anche in condizioni di scarsa illuminazione. Il teleobiettivo periscopico, poi, consente di raggiungere uno zoom ottico 10x e uno digitale fino a 100x. La fotocamera anteriore è invece da 40MP per selfie e videochiamate di alta qualità.

Il cuore pulsante dello smartphone Android è il chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, che offre prestazioni eccezionali e un’efficienza energetica migliorata. La batteria da 5500 mAh si traduce in un’ottima autonomia, anche con un utilizzo intenso, e non manca il supporto alla ricarica rapida da 45W. Presente anche la S Pen, che offre una precisione e una fluidità di scrittura senza precedenti.

Infine, spicca l’intelligenza artificiale di Samsung, chiamata Galaxy AI. Questa porta con sé una serie di funzionalità innovative che rendono l’esperienza utente ancora più intuitiva e personalizzata (un esempio è Cerchia e cerca).