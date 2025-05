Samsung Galaxy S25 Edge ufficiale: inizia l'era dei top di gamma ultrasottili

Con uno spessore di appena 5,8 millimetri e un peso di soli 163 grammi, il nuovo Samsung Galaxy S25 Edge ridefinisce il concetto di smartphone ultra sottile. Realizzato con un telaio in titanio e un retro in vetro Gorilla Glass Victus 2, questo dispositivo punta a conquistare il mercato degli smartphone di fascia alta grazie a un design premium che combina eleganza, resistenza e prestazioni di alto livello.

Svelato durante l’evento digitale “Beyond Slim”, il Samsung Galaxy S25 Edge si colloca strategicamente tra il Galaxy S25+ e il Galaxy S25 Ultra, offrendo una nuova opzione per gli utenti che desiderano un dispositivo leggero ma potente. Il prezzo, però, è altrettanto “premium”.

Samsung Galaxy S25 Edge: caratteristiche tecniche

Nonostante il suo design ultrasottile, il Galaxy S25 Edge non rinuncia alle prestazioni. Al suo interno troviamo il processore Snapdragon 8 Elite (in una inedita versione a 7 core), con 12 GB di RAM LPDDR5X e opzioni di archiviazione da 256 GB o 512 GB.

Il display Dynamic LTPO AMOLED 2X da 6,7 pollici offre una risoluzione QHD+ e un refresh rate variabile da 1 a 120Hz, garantendo un’esperienza visiva di altissima qualità.

Il design premium del Galaxy S25 Edge non sacrifica la robustezza. Il telaio in titanio e il retro in Gorilla Glass Victus 2 assicurano una resistenza superiore, mentre la certificazione IP68 protegge il dispositivo da acqua e polvere. Il comparto fotografico, completamente ridisegnato, si distingue per un’estetica moderna e funzionale che non passa inosservata.

Il sistema fotografico del Galaxy S25 Edge è equipaggiato con un sensore principale ISOCELL da 200 MP con stabilizzazione ottica, affiancato da una fotocamera ultragrandangolare da 12MP. Sebbene non sia presente un teleobiettivo dedicato, l’alta risoluzione del sensore principale consente di ottenere uno zoom 2x digitale di qualità ottica. Le capacità video sono altrettanto impressionanti, con registrazioni fino a 8K a 30fps e 4K a 120fps, ideali per i creatori di contenuti.

La batteria da 3900 mAh garantisce un’intera giornata di utilizzo, supportando la ricarica rapida a 25W e la ricarica wireless. Sul fronte della connettività, il dispositivo è dotato delle tecnologie più recenti, tra cui Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC e supporto Samsung DeX tramite USB-C, rendendolo un compagno ideale sia per l’uso personale che professionale.

Il sistema operativo One UI 7, basato su Android 15, introduce funzionalità avanzate di intelligenza artificiale attraverso la tecnologia Galaxy AI.

Disponibilità e prezzi

Il Samsung Galaxy S25 Edge è disponibile in preordine in Italia a partire da oggi, 13 maggio 2025, nelle colorazioni Titanium Icyblue, Titanium Jetblack e Titanium Silver. I prezzi partono da 1.299 euro per la versione da 256GB e salgono a 1.419 euro per quella da 512GB. Per chi effettua il preordine entro il 29 maggio, sarà possibile acquistare la variante da 512GB al prezzo di quella da 256GB, grazie a una promozione speciale.