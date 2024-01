Samsung Galaxy Tab S9 FE, il super sconto su Amazon è del 14%

Non è roba da tutti i giorni recarsi su Amazon e trovare in sconto un tablet dalle grandi performance e soprattutto di un grande marchio come Samsung. Il Galaxy Tab S9 FE è arrivato ancora una volta con uno dei prezzi migliori di sempre, probabilmente quello più basso.

Bastano infatti solo 429,99 € per portarlo a casa, siccome c’è il 22% di sconto. Gli utenti che vogliono avere un tablet con schermo ampio e dalle grandi performance, possono affidarsi a questo prodotto, che sarà a casa loro al massimo entro sabato.

Il Samsung Galaxy Tab S9 FE è in sconto, le sue specifiche

Dotato di un ampio schermo TFT da 10,9″ con risoluzione in FHD+, il Galaxy Tab S9 FE di Samsung è un vero top. Al suo interno c’è il nuovo processore Exynos 1380 affiancato da una memoria RAM da 6 GB e da una memoria interna da 128 GB.

Ottima la batteria da 8000 mAh così come la certificazione IP68 contro l’acqua e la polvere. Oltre a questo ci sono due fotocamere rispettivamente da 12 e 8 MP.

Probabilmente non esiste un tablet che non sia un top di gamma a rappresentare al meglio la sua categoria come fa invece il Galaxy Tab S9 FE di Samsung. Questa particolare versione mette in gioco caratteristiche tecniche davvero interessanti come avete potuto vedere, e mescola tutto con un prezzo straordinario.

Rispetto alla giornata di ieri, il costo finale è sceso di circa 40 €, portando il dispositivo al 22% di sconto su Amazon. Oggi gli utenti interessati all’acquisto potranno infatti pagare il tablet di Samsung solo 429,99 €, con circa 120 € di sconto sul prezzo originale. Sono disponibili due anni di garanzia con la spedizione che sarà a casa vostra entro sabato.

