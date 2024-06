Il mercato degli indossabili presto accoglierà nuovi smartwatch firmati Samsung. Tra questi, salvo sorprese, ci sarà anche il Galaxy Watch FE, una soluzione più economica rispetto a quelli della gamma Watch7. Ma cosa sappiamo di questo dispositivo? Da oggi, grazie ad un nuovo leak, un bel po’ di cose.

Il Samsung Galaxy Watch FE non ha più segreti: il leak che svela tutto

Il leaker @sudhanshu1414 ha condiviso su X (il social che ora consente la pubblicazione di contenuti per adulti) una serie di immagini che svelano in anteprima il design del Samsung Galaxy Watch FE nei tre colori in cui sarà disponibile, ovvero Nero, Azzurro e Rosa.

Quello che appare chiaro fin da subito è che il colosso sudcoreano ha “riciclato” il look del Galaxy Watch4, smartwatch gettato nella mischia del 2021. I due indossabili hanno le stesse cornici e un telaio di forma uguale. I cinturini, invece, sono inediti.

Estetica a parte, secondo il leaker il dispositivo arriverà con il processore Exynos W920 (lo stesso del sopracitato Watch4), e con 1,5GB di RAM e 16GB di spazio di archiviazione. Il sistema operativo sarà ancora una volta Wear OS di Google, personalizzato a questo giro con la One UI Watch 5 di Samsung. Soluzione insolita, visto che – in base alle indiscrezioni – l’imminente gamma Galaxy Watch7 farà sua l’interfaccia One UI 6.

Di seguito l’elenco delle specifiche tecniche (non ancora confermata, si ricorda):

Display Super AMOLED da 1,2mm (396 x 396 pixel)

Chip Exynos W920 Dual Core a 1.18GHz

1.5GB di RAM e 16GB di archiviazione

Sistema operativo Wear OS con One UI Watch 5.0

Batteria da 247mAh con autonomia di 30 ore circa

Ricarica wireless magnetica

Resistenza all’acqua (fino a 50m), certificazione IP68

Compatibile con smartphone che eseguono Android 11 e versioni successive e con almeno 1.5GB di RAM

Il prezzo del Samsung Galaxy Watch FE dovrebbe essere di 199 euro, ovvero 60 euro in meno rispetto al costo del modello base del Watch6.