Samsung Galaxy Watch4 SCONTATO del 60% per la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon!

Se desideri da tempo uno smartwatch questa è proprio l’occasione che stavi aspettando. Grazie alla Festa delle Offerte di Primavera puoi acquistare su Amazon il Samsung Galaxy Watch4 Classic ad un prezzo scontato del 60%.

Sì, hai capito bene lo paghi meno della metà del suo attuale costo di mercato! Inoltre, grazie al servizio Cofidis, puoi decidere di pagarlo in piccole e comode rate mensili a tasso zero e in questo modo non risentire affatto della spesa!

Samsung Galaxy Watch4 Classic

Caratterizzato da un design molto raffinato: aggiungi un tocco di raffinatezza al tuo polso, grazie allo smartwatch Android realizzato con materiali di elevata qualità, come l’acciaio inossidabile, che esprimono la sua funzionalità potente e intuitiva.

Monitora la tua salute, tieni traccia dei tuoi progressi fitness con il nostro primo smartwatch fitness che misura in tutta praticità la composizione corporea. Sfida amici e familiari: monitora i tuoi passi e gareggia con gli amici in una competizione divertente tramite una bacheca in tempo reale. Le sfide prevedono medaglie e un sistema a punti per rendere l’esercizio socialmente divertente e gratificante.

E ancora si tratta di un Fitness Tracker, registra le tue attività e i tuoi punteggi di fitness sull’orologio e sul telefono. Conta i passi, controlla le calorie e rimani sul tuo percorso grazie al GPS dell’orologio cardiofrequenzimetro da polso

Inoltre funge anche da misuratore di pressione ed ECG: il sensore Samsung BioActive monitora ECG e misura la pressione sanguigna in tempo reale. Dopo la calibratura iniziale, i sensori controllano rapidamente la pressione sanguigna. Questo smartwatch firmato Samsung è compatibile con Smartphone con sistema operativo Android versione 6.0 o successiva e RAM superiore a 1.5 GB.

Approfitta della super promo e acquistalo su Amazon pagandolo meno della metà!