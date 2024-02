Samsung Galaxy Z Flip5 scende di prezzo su Amazon: disponibile al 20% in meno

Le offerte sugli smartphone pieghevoli sono diverse e tutte molto intriganti questo fine settimana: se ieri ti abbiamo fatto notare Motorola razr 40 quasi al minimo storico su Amazon, oggi torniamo sulla stessa piattaforma per parlarti di Samsung Galaxy Z Flip5 attualmente disponibile al 20% in meno. Acquistalo finché disponibile a 1.000 euro e godi anche di un massimo di 400 euro di cashback!

Le caratteristiche di Samsung Galaxy Z Flip5

Lo smartphone pieghevole Samsung Galaxy Z Flip5 in questo caso si presenta con 256 GB di archiviazione interna, 8 GB di RAM e scocca color Crema. Gli schermi restano i due tipici Super AMOLED HD da 3,4 pollici esterno e Dynamic AMOLED 2X Full HD+ da 6,7 pollici interno. Goditi l’esperienza coinvolgente del pannello pieghevole, con cerniera riprogettata per una resistenza prolungata a pieghe ripetute nel corso degli anni.

La batteria da 3.700 mAh offre sufficiente autonomia per arrivare a fine giornata in comodità, mentre lato fotocamera notiamo la dotazione di una lente anteriore da 10 MP e due posteriori da 12 MP ciascuna. Non manca il supporto alla connessione 5G – dove disponibile – e l’OS in dotazione è Android con aggiornamento alla quattordicesima versione già disponibile.

Il prezzo? 999 euro al posto di 1.249 euro, con pagamento effettuabile in 12 mensilità senza interessi e consegna gratuita in un giorno. Acquistando questo foldable entro il 25 febbraio puoi richiedere un rimborso fino a 400 euro registrandolo su Samsung Members (iniziativa soggetta a termini e condizioni).

