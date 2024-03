Samsung Galaxy Z Flip6, trapelate sul web tantissime specifiche tecniche

C’è molta attesa per quanto riguarda i prossimi pieghevoli di Samsung, quelli della nuova generazione. Il Galaxy Z Fold6 e il Galaxy Z Flip6 arriveranno nella seconda parte dell’anno, con grande probabilità a luglio, quanto l’azienda sudcoreana terrà il suo prossimo evento Unpacked.

Con l’avvicinarsi della data di lancio, anche se mancano ancora diversi mesi, le indiscrezioni cominciano a spuntare fuori con grande regolarità. Ovviamente più si va avanti e più queste si tramutano in vere e proprie anticipazioni di quel che saranno i prossimi foldable. Le ultime notizie trapelate sul web forniscono dettagli abbastanza interessanti, soprattutto se si prende in considerazione il Samsung Galaxy Z Flip6.

Samsung Galaxy Z Flip6, le nuove indiscrezioni svelano la scheda tecnica

Nuovi rumors spuntati improvvisamente sul web hanno divulgato al pubblico alcune specifiche del Galaxy Z Flip6. Secondo quanto si apprende, il pieghevole a conchiglia potrebbe essere equipaggiato con il chip Snapdragon 8 Gen 3 e potrebbe arrivare con una variante da 12 GB di RAM, un sensibile aggiornamento rispetto allo Z Flip5 che fu presentato con uno Snapdragon 8 Gen 2 e con 8 GB di RAM .

Uno degli aggiornamenti menzionati dalla fonte, estremamente affidabile nel mondo mobile, riguarda l’uso della Corning Gorilla Armor per lo schermo esterno, esattamente lo stesso visto sul nuovo Galaxy S24 Ultra. Netto l’aumento della resistenza ai graffi ed anche l’impatto dell’effetto l’antiriflesso.

Le indiscrezioni parlano inoltre di display più grandi, con quello esterno che arriverà a misurare fino a 3,9″. Per quanto riguarda invece il pannello interno, Samsung avrebbe pensato ad una misura di ben 6,7″, migliorando anche la cerniera.

L’azienda sudcoreana avrebbe inoltre in mente di implementare sul Flip6 una fotocamera principale da 50 MP e un sensore secondario da 12 MP. La fonte infine parla di un netto upgrade in termini di autonomia: la batteria dovrebbe infatti portare la sua capienza a 4.000 mAh, un netto passo in avanti rispetto ai 3.700 mAh del modello precedente.

Questo miglioramento potrebbe risolvere potenzialmente uno degli aspetti più critici della serie Z Flip, ovvero la durata della batteria.