Samsung Galaxy Z Fold6 e Flip6: ecco alcune specifiche tecniche

Tutti le novità che riguarderanno i prossimi smartphone di Samsung stanno pian piano venendo fuori. L’attesa che gravita intorno ai nuovi il Galaxy Z Fold6 e il Galaxy Z Flip6 sta per dissolversi: l’evento di presentazione avverrà il prossimo 10 luglio ma a quanto pare si sa già quasi tutto.

Si prevede che la società mostrerà ufficialmente il Fold6 e il Flip6 al Samsung Unpacked di Parigi il prossimo mercoledì, ma al momento tutta l’attenzione è sulle specifiche tecniche dei due terminali. Sono spuntati improvvisamente su Internet i materiali promozionali legati ai due smartphone, comprese dunque anche le specifiche tecniche.

Samsung Galaxy Z Fold6 e Z Flip6, ecco alcune specifiche dal materiale promozionale

Partendo dal Galaxy Z Fold6, Samsung ha in mente dei cambiamenti senza stravolgere l’essenza del dispositivo che ha aperto i battenti del mondo dei foldable. Innanzitutto il design sarà leggero e sottile, con i bordi che saranno assottigliati e con lo schermo che sembrerà più grande del solito. Oltretutto ci saranno le principali funzionalità Galaxy AI, tra cui il Cerchia e Cerca e la funzione di traduzione istantanea. Tornando al display, sarà 1,5 volte più luminoso e toccherà i 2600 nit di luminosità massima.

Il processore sarà più veloce del 18%, così come la GPU che riuscirà ad avere un’incidenza maggiore del 18% rispetto a quella precedente. Anche la NPU per l’intelligenza artificiale farà passi in avanti, addirittura con il 42% in più questa volta. La batteria consentirà performance straordinarie, con circa 23 ore di video continue, ben due in più rispetto al Fold5. Migliora anche la fotocamera e migliora il grado di protezione dalla polvere.

Il Flip6 invece avrà un design più compatto con le funzionalità Galaxy AI presenti e utilizzabili con il display esterno. Ci sarà una nuova fotocamera fotocamera da 50 MP in grado di immortalare ritratti ottimi ed elaborare immagini al meglio. La batteria arriverà a 4000 mAh e anche in questo caso ci sarà un grado di protezione più alto per la polvere.