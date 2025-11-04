Samsung Internet arriva su PC: non serve un GalaxyBook

Dopo anni di sostanziale stagnazione nel mercato dei browser web, con Chrome che domina il mondo Windows e Safari che la fa da padrone in quello Mac, e tutti gli altri browser a dividersi quel che resta della torta, da alcuni mesi assistiamo ad una rinascita del settore determinata, guarda caso, dalle nuove tecnologie AI.

Dopo ChatGPT Atlas, Opera One, Arc Max e Perplexity Comet, tra gli outsider arriva anche Samsung Internet. Nome nient’affatto nuovo, visto che è da anni il browser predefinito sugli smartphone e i tablet di Samsung. Ma perché Samsung ha fatto questa mossa?

Perché Samsung Internet sbarca su PC

Con l’annuncio di Samsung Internet per il mercato dei PC Windows 10 e Windows 11 Samsung afferma di voler offrire ai suoi utenti mobile “un’esperienza d’uso più fluida e integrata all’interno dell’ecosistema Galaxy“.

Da notare, però, che Samsung Internet sarà disponibile per tutti e non solo per chi ha acquistato un computer GalaxyBook. Questo perché l’idea di fondo è quella di far continuare su Samsung Internet per PC il lavoro (o il divertimento) iniziato su Samsung Internet per smartphone e tablet (e viceversa).

Dalle grafiche condivise da Samsung per annunciare questo nuovo browser, poi, è facile intuire che il colosso coreano voglia uniformare anche la navigazione online tramite il visore Galaxy XR.

Il tutto con un occhio di riguardo alle funzioni di AI agentica basate su Galaxy AI, in particolare la funzione Assistente web che “consentirà di riassumere o tradurre istantaneamente le pagine web e offrirà un supporto nel trovare le informazioni desiderate più rapidamente“.

Samsung, in pratica, sta promettendo ai suoi utenti di poter passare da un device all’altro, anche di categorie molto diverse tra loro, senza soluzione di continuità e portandosi dietro tutte le attività già iniziate.

Anche quelle delegate all’Assistente web, che al momento si limita alle traduzioni e ai riassunti dei contenuti testuali ma in futuro potrà fare certamente di più, ad esempio navigare online in cerca di dati e risposte alle domande dell’utente.

Come ha spiegato Won-Joon Choi, Chief Operating Officer della divisione Mobile eXperience (MX) di Samsung Electronics, “le funzionalità di Samsung Internet ridefiniranno il modo in cui gli utenti interagiscono con il web, evolvendo da un semplice browser che attende input a una piattaforma di intelligenza artificiale capace di comprendere le esigenze dell’utente, proteggendo al contempo i suoi dati personali in maniera sicura“.

Da mobile a PC

Oltre alle funzioni basate sull’AI, che al momento sono ancora poche, Samsung Internet per PC offre altri vantaggi agli utenti che già usano questo browser sui propri smartphone e tablet.

E’ infatti possibile sincronizzare (tramite account Samsung Cloud) i segnalibri tra le due versioni del browser, importare cronologia, credenziali e password salvate in Samsung Pass, riprendere la navigazione da dove si era arrivati sull’altro dispositivo.

Samsung Internet, inoltre, include una tecnologia anti monitoraggio (do not track) e una Privacy Dashboard che permette all’utente di monitorare da una sola schermata tutte le opzioni per proteggere i propri dati personali.

Samsung Internet su PC: disponibile in beta

Samsung Internet è al momento disponibile in versione beta per gli utenti di Windows 11 e Windows 10 (versione 1809 e successive) negli Stati Uniti e in Corea, con la prospettiva di un allargamento ad altri Paesi nei prossimi mesi. Diamo per scontato che anche l’Italia sarà tra i mercati inclusi in uno dei prossimi allargamenti.