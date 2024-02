Samsung porta il broadcast di Bluetooth Auracast sui vecchi dispositivi

Samsung sta portando il supporto per la tecnologia Bluetooth Auracast su un numero ancora più ampio di smartphone e tablet Galaxy. Si tratta di una funzione che consente di creare una trasmissione audio senza fili tramite Bluetooth e condividere contemporaneamente i contenuti sonori con i dispositivi vicini compatibili.

Su quali dispositivi Samsung porta Bluetooth Auracast

Abbiamo già visto come funziona Bluetooth LE Audio alias Auracast: il sistema offre un ampio ventaglio di potenzialità e apre a molteplici casi d’uso.

Si pensi all’ascolto aumentato o assistito in un teatro o in un’aula magna, alla condivisione di una playlist dal proprio smartphone mentre si corre con gli amici, fino al supporto linguistico senza dispositivi di traduzione sfruttando l’invio contemporaneo in streaming su più canali diversi.

Auracast è disponibile su modelli selezionati di smart TV Samsung e su Galaxy Buds2 Pro dallo scorso anno. È possibile, ad esempio, impostare più flussi in streaming su televisori supportati per guardare film o ascoltare la stessa musica su più set di Buds. Samsung ha anche aggiunto il supporto Auracast alla serie Galaxy S24 con aggiornamento One UI 6.1.

L’azienda sudcoreana ha ampliato il supporto Auracast alle serie Galaxy S23, Z Fold5, Z Flip5 e Tab S9 con One UI 6.1 o versione successiva.

Come attivare il supporto Bluetooth Auracast sui dispositivi One UI 6.1

Sui dispositivi supportati che eseguono One UI 6.1, è possibile avviare una trasmissione audio andando su Impostazioni, Bluetooth, toccare il menu a tre punti quindi Trasmetti audio utilizzando Auracast.

I seguenti dispositivi Galaxy, che eseguono One UI 5.1.1, supportano la funzionalità “Ascolta trasmissione Auracast“, che loro di agire come ricevitore: serie Galaxy S24, serie Galaxy S23, Galaxy Z Fold5, Z Fold4, Z Flip5, Z Flip4, Galaxy A54 5G, Galaxy M54 5G, serie Galaxy Tab S9, serie Tab S9 FE, Tab Active 5 5G.

Audio 360 e Auto Switch

Samsung ha inoltre ampliato la sua funzionalità Audio 360 per supportare altri modelli di smart TV, inclusi Neo QLED 8K (QN900D, QN800D), Neo QLED 4K (QN95D, QN90D, QN87D, QN85D).

Infine, la funzione Auto Switch sposta automaticamente la connessione al telefono Galaxy ripristinandola al termine della chiamata. Supponete che state guardando la tua TV Samsung con i vostri auricolari Galaxy Buds e ricevete una chiamata. Auto Switch gestisce in autonomia questa situazione: grazie all’ultimo aggiornamento, Samsung sta estendendo la funzionalità ai PC, inclusa la serie Galaxy Book4.