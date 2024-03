Samsung ridisegna i suoi smartwatch: ecco il nuovo design

Seguendo quelle che sembrano le intenzioni di Apple con i suoi Apple Watch, anche Samsung sembra avere intenzione di donare un “nuovo” design ai propri smartwatch.

Stando a quanto riportato sul sito SamMobile, infatti, il colosso tecnologico coreano avrebbe intenzione di sposare delle linee più classiche rispetto al recente passato, lasciando da parte i display rotondi per proporre quadranti rettangolari.

Al momento non è noto se il cambiamento di design avverrà nell’immediato o se Samsung inizierà la nuova produzione nel corso del prossimo anno. Il lancio dei nuovi smartwatch rettangolari, di fatto, potrebbe essere imminente e corrispondere già con Galaxy Watch 7, disponibile già nei prossimi mesi.

Secondo alcuni addetti ai lavori, però, il restyling potrebbe interessare la prossima generazione di prodotti, con un’attesa maggiore.

Il display quadrato sugli smartwatch? Ecco come mai Samsung sta per fare questa scelta

Va infatti tenuto conto di come il cambio di forma di un quadrante non riguardi solo l’estetica ma anche la gestione dei componenti interni. Di fatto, un cambiamento drastico di questo tipo potrebbe richiedere un intenso lavoro sull’hardware (e non solo) da parte di Samsung.

La storia dei design degli smartwatch è alquanto singolare. Se Apple è rimasta federe ai quadranti rettangolari, Samsung ha voluto esplorare anche linee più delicate. Per il produttore asiatico, il cambio delle forme potrebbe rappresentare una svolta.

Uno schermo rettangolare, infatti, facilita l’interazione con le varie notifiche, soprattutto su un tipo di prodotto che già fatica a sfruttare al meglio ogni pixel a disposizione. Gli smartwatch rotondi, per loro stessa natura, concedono all’utente ben poco spazio per scorrere le notifiche o altri elementi dell’interfaccia. Di fatto, sebbene apprezzabili da molti per questioni estetiche, i display tondeggianti non sfruttano al meglio lo spazio a disposizione.

In questo senso, Apple Watch rappresenta un contesto positivo che, molto probabilmente, verrà imitato dalle prossime generazioni di smatwatch firmati Samsung.