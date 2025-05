Samsung vuole mettere la pubblicità nello schermo dei frigoriferi smart

Samsung sta esplorando un nuovo approccio per monetizzare i propri elettrodomestici premium connessi, introducendo annunci pubblicitari sui display integrati. Durante l’evento NewsFronts di New York, Travis Scott Howe, Global Head of New Product Solutions di Samsung Ads, ha presentato un progetto pilota che mira a portare annunci pubblicitari sui frigoriferi Bespoke AI Family Hub. Questi elettrodomestici di fascia alta, dotati di schermi da 32 pollici, costano diverse migliaia di dollari e ora potrebbero trasformarsi in un nuovo canale pubblicitario per i brand.

La pubblicità nel frigorifero

Il progetto non si limita a una semplice aggiunta di annunci. L’ecosistema tecnologico alla base, basato sulla piattaforma Tizen (la stessa delle Smart TV di Samsung) e integrato nell’app SmartThings, evidenzia come Samsung stia cercando di sfruttare appieno le sue risorse per diversificare le fonti di guadagno.

Secondo Jeong Seung Moon, responsabile della R&D dell’azienda, l’inclusione di pubblicità non era inizialmente prevista per gli elettrodomestici intelligenti. Tuttavia, questa nuova direzione sottolinea la continua ricerca di opportunità di mercato innovative da parte del colosso sudcoreano.

L’integrazione di pubblicità sui frigoriferi Bespoke AI Family Hub rappresenta un’evoluzione significativa nella strategia aziendale, dimostrando come l’azienda sia disposta a esplorare nuove frontiere per mantenere la propria posizione di leader nel settore tecnologico.

Cosa ne pensano i consumatori

Le implicazioni di questa strategia vanno oltre il semplice concetto di pubblicità. La sperimentazione di Samsung potrebbe influenzare l’intero settore, spingendo altri produttori a considerare modelli simili. Tuttavia, il successo dipenderà fortemente dalla percezione dei consumatori. Se gli utenti considereranno gli annunci come un’intrusione inaccettabile, Samsung potrebbe essere costretta a rivedere i propri piani. D’altro canto, se i contenuti pubblicitari saranno percepiti come utili o pertinenti, si potrebbe assistere a un cambiamento significativo nel modo in cui i dispositivi smart vengono utilizzati e percepiti.

La proposta ha generato reazioni contrastanti. Mentre il management di Samsung sottolinea che l’iniziativa è ancora in fase sperimentale e aperta a modifiche basate sui feedback, molti consumatori si interrogano sulla convenienza di introdurre pubblicità su dispositivi già acquistati a costi elevati.

Questo esperimento, tuttavia, rappresenta una potenziale svolta per il futuro degli elettrodomestici connessi. Se il modello pubblicitario dovesse avere successo, potrebbe aprire la strada a una nuova era di frigoriferi smart e altri apparecchi domestici che integrano contenuti promozionali direttamente nei loro display.