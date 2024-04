Sassuolo-Milan: le probabili formazioni e dove vederla in streaming

La 32esima giornata di Serie A propone la sfida tra Sassuolo e Milan. I rossoneri cercheranno di vincere per rimandare il più possibile il discorso scudetto dei cugini dell’Inter, in vista anche del derby della prossima settimana.

I neroverdi, invece, sono in piena zona retrocessione e hanno disperato bisogno dei 3 punti per risollevarsi e giocare le ultime partite con il coltello tra i denti per evitare una discesa in Serie B impronosticabile alla vigilia del torneo.

La partita avrà inizio domenica 14 aprile alle ore 15 e potrai vederla in diretta streaming su DAZN.

Sassuolo-Milan in streaming: le probabili formazioni

Due dubbi per Ballardini: le condizioni di Martin Erlic e Marcus Pedersen. Se il croato non fosse disponibile, potrebbe essere schierato Ruan Tressoldi in difesa insieme a Ferrari, con Consigli tra i pali. Sembrano confermati i ruoli sulle fasce per Toljan e Doig.

A centrocampo, Boloca potrebbe confermarsi in cabina di regia, affiancato da Kristian Thorstvedt. In avanti ecco Pinamonti supportato da Defrel, Bajrami o Matheus Henrique e Laurienté.

Il Milan deve pensare anche al ritorno di Europa League, dopo la sconfitta interna subita contro la Roma, quindi per Pioli spazio ad un ampio turnover. Maignan e Tomori dovrebbero comunque essere certi del posto, con Florenzi, Kjaer e Terracciano.

Centrocampo con il duo Musah-Adli, mentre in attacco si pensa a Okafor, Jovic e Chukwueze. Ballottaggio aperto tra Loftus-Cheek e Pulisic.

Calcio d’inizio domenica 14 aprile alle ore 15. Non perderti la diretta streaming su DAZN.