Sassuolo-Napoli: probabili formazioni e dove vederla in streaming

Sfida delicatissima questo recupero della 21esima giornata di Serie A tra Sassuolo e Napoli. I neroverdi, che hanno appena cambiato la guida tecnica, si trovano in piena zona retrocessione e hanno bisogno disperato di punti per risollevarsi. I partenopei, invece, reduci dal pareggio di Cagliari non riescono ad uscire dalla loro crisi e per il momento sarebbero anche fuori dall’Europa.

La partita avrà inizio mercoledì 28 febbraio alle ore 18 e potrai vederla in streaming su DAZN.

Sassuolo-Napoli in streaming: le probabili formazioni

Bigica, nuovo allenatore del Sassuolo, punta per un modulo 4-2-3-1. In porta ci sarà Consigli, mentre in difesa potrebbe debuttare Kumbulla accanto a Pedersen, Ferrari e Doig.

A centrocampo, Thorstvedt e Matheus Henrique dovrebbero essere la coppia di mediani, mentre Volpato, Bajrami e Laurienté agiranno dietro l’unica punta Pinamonti.

Calzona opterà per un 4-3-3 per il suo Napoli: in porta ci sarà Meret, con Di Lorenzo, Ostigard o Natan, Rrahmani e Mario Rui a formare la linea difensiva. A centrocampo, Anguissa e Zielinski affiancheranno Lobotka, mentre in attacco il tridente sarà composto da Politano, Osimhen e Kvaratskhelia.

