Sassuolo-Roma: probabili formazioni e dove vederla in streaming

Sassuolo e Roma si sfidano alle ore 18 per la quattordicesima giornata di Serie A. Reduci dal deludente pareggio in terra svizzera in Europa League, i giallorossi cercano i 3 punti per continuare a restare agganciati al treno europeo.

Per i neroverdi, che provengono dal rocambolesco successo per 4-3 sul campo dell’Empoli, la necessità di conquistare altri punti per allontanarsi dalle zone calde della classifica.

Sassuolo-Roma in streaming: le probabili formazioni

Il Sassuolo si prepara a questa importante sfida con alcune assenze da gestire. Mister Dionisi dovrà fare a meno degli infortunati Obiang, Agustin Alvarez e Mattia Viti.

Il modulo confermato sarà allora il 4-2-3-1, con Consigli tra i pali e una linea difensiva composta da Toljan e Viña sulle fasce, Erlic al centro affiancato da uno tra Gian Marco Ferrari e Ruan Tressoldi. A centrocampo, la coppia Boloca e Matheus Henrique sarà titolare. In attacco, ci sono alcuni dubbi, soprattutto per la posizione del trequartista, con Bajrami che potrebbe contendere il posto a Thorstvedt, mentre Defrel potrebbe agire in una posizione più arretrata.

Berardi, Laurienté e Pinamonti sembrano essere certi del posto nell’undici titolare.

La Roma, dopo la delusione in campo europeo, si appresta a scendere in campo con la migliore formazione possibile, nonostante il breve tempo di recupero. Rui Patricio sarà il portiere, con il trio difensivo composto da Mancini, Llorente e Ndicka. Sulle fasce agiranno El Shaarawy a sinistra e Karsdorp a destra. A centrocampo, Paredes sarà affiancato da Cristante e Pellegrini. In attacco, la coppia Dybala-Lukaku sarà schierata dal primo minuto.

