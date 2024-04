Sblocca Netflix: come utilizzare la VPN per accedere a cataloghi Netflix di altri Paesi

Il catalogo italiano di Netflix contiene sì numerosi contenuti tra film e serie TV, ma rispetto a quello di altri Paesi è chiaramente più indietro. Un “dettaglio” che, a lungo andare, potrebbe incidere in maniera negativa sull’esperienza d’uso della piattaforma da parte degli appassionati di serie tv, i primi ad accorgersi di come l’offerta di contenuti sia diversa da Paese a Paese.

Per fortuna esiste una soluzione piuttosto semplice a questo problema: l’utilizzo di una VPN, il servizio di rete virtuale privata che consente di simulare una connessione da un altro Paese grazie a migliaia di server dislocati ovunque nel mondo. Una delle migliori VPN per esperienza streaming, sicurezza e privacy è NordVPN, oggi in offerta a 3,69 euro al mese per 24 mesi invece di 8,29 euro.

Come usare una VPN per accedere ai cataloghi Netflix di altre nazioni

Il “trucco”, se così si può chiamare, per sbloccare Netflix e accedere ai cataloghi di altri Paesi è molto semplice: se ad esempio si vuole guardare una serie disponibile soltanto nel catalogo USA, occorre andare nella lista dei server VPN disponibili e connettersi a uno qualsiasi posizionato negli Stati Uniti d’America; una volta che la connessione è attiva, l’utente simulerà in automatico una navigazione dall’America e non più dall’Italia, sbloccando così la visione del catalogo USA.

Detto questo, se non sai quale VPN scegliere per guardare i cataloghi Netflix di altri Paesi, il consiglio è di fare affidamento a NordVPN. Al momento è il punto di riferimento del settore per velocità di connessione, funzionalità di sicurezza avanzate e una facilità d’uso che rende questa VPN adatta a tutti.

In queste ore il piano di due anni è in offerta a 3,69 euro al mese, con in più 3 mesi extra di servizio in regalo. La promozione è a tempo limitato, il prezzo salirà tra non molto.