Scegli Conto Fineco e avrai 12 mesi di canone GRATIS

Il Conto Fineco è la scelta migliore per avere un conto smart di ultima generazione che ti aiuti a gestire al meglio il tuo denaro e che ti offra anche numerosi vantaggi. Uno tra questi è la possibilità di avere un canone totalmente gratuito per un anno: aprendo adesso il conto non pagherai infatti spese di gestione per i prossimi 12 mesi. E i vantaggi non finiscono qui.

Conto Fineco: canone gratis e tutti i vantaggi

Con Fineco, puoi effettuare pagamenti direttamente dal comfort del tuo divano. Bonifici in Italia? Sono gratuiti e illimitati, mettendo a tua disposizione un modo rapido e conveniente per gestire le tue transazioni finanziarie quotidiane.

Il conto semplifica la gestione delle tue finanze, offrendoti la possibilità di gestire comodamente tutte le transazioni essenziali. Dai bollettini alle tasse, passando per MAV e RAV, tutto è a portata di clic, mettendo il controllo delle tue finanze direttamente nelle tue mani.

Inoltre, gestisci le tue utenze, paga bollettini e effettua ricariche, tutto da un’unica piattaforma. Questa versatilità semplifica ulteriormente la tua vita finanziaria, concentrando tutte le tue operazioni in un unico luogo conveniente. Puoi anche prelevare gratuitamente su circuito BANCOMAT per importi superiori a 99€ in tutta Italia, anche senza carta: il tuo smartphone è tutto ciò di cui hai bisogno.

Scopri poi Fineco Pay: la soluzione innovativa che ti consente di scambiare denaro senza sforzi. Invia o raccogli denaro via SMS o WhatsApp con una semplicità sorprendente. In tempo reale e senza bisogno dell’IBAN: basta il numero di cellulare.

Insomma, come hai visto il conto Fineco si distingue come una piattaforma completa che abbraccia tutte le sfaccettature della gestione finanziaria moderna. Aprilo adesso e ottieni i tuoi 12 mesi di canone gratis.

