Scegli Fineco, il conto corrente gratuito

Sei alla ricerca di un conto corrente che sia davvero gratuito? Sei stanco delle solite commissioni nascoste e dei canoni mensili onerosi? Allora è arrivato il momento di passare a Fineco! Fineco Bank è una banca online leader in Italia che offre un conto corrente completamente gratuito per 12 mesi a tutti i nuovi clienti. Niente canoni mensili, niente commissioni di apertura o chiusura conto, niente addebiti per prelievi e bonifici: con Fineco puoi finalmente dire addio alle spese bancarie superflue.

Fantastico vero? Attenzione però. Perché queste condizioni, per quanto particolarmente allettanti, non durano per sempre. Se vuoi ottenere un conto corrente affidabile, sicuro e super conveniente, apri un conto Fineco entro il 30 settembre prossimo: nei prossimi paragrafi andremo a vedere anche altri vantaggi che questo prodotto offre per te.

I vantaggi di Fineco non si fermano qui

Carta di debito Mastercard gratuita: con la carta puoi prelevare gratuitamente da qualsiasi ATM in Italia e all’estero, oltre a effettuare pagamenti online e nei negozi in tutto il mondo.

con la carta puoi prelevare gratuitamente da qualsiasi ATM in Italia e all’estero, oltre a effettuare pagamenti online e nei negozi in tutto il mondo. App mobile intuitiva e ricca di funzionalità: gestisci il tuo conto in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo con l’app Fineco, che ti permette di controllare il saldo, fare bonifici, ricaricare il cellulare e molto altro ancora.

gestisci il tuo conto in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo con l’app Fineco, che ti permette di controllare il saldo, fare bonifici, ricaricare il cellulare e molto altro ancora. Servizio clienti eccellente: Fineco mette a disposizione dei propri clienti un servizio di assistenza clienti sempre disponibile e preparato a rispondere a qualsiasi domanda o esigenza.

Fineco mette a disposizione dei propri clienti un servizio di assistenza clienti sempre disponibile e preparato a rispondere a qualsiasi domanda o esigenza. Investimenti e trading: con Fineco puoi accedere a una vasta gamma di prodotti di investimento e trading, per mettere a frutto i tuoi risparmi in modo sicuro e conveniente.

Ma come si fa ad aprire un conto corrente gratuito con Fineco?

E’ semplicissimo! Basta collegarsi al sito web e compilare il modulo online in pochi minuti. In alternativa, puoi recarti presso una delle filiali Fineco presenti in tutta Italia.