Scegli Revolut: 3 mesi di servizio Premium in omaggio

Aprire apri un conto Revolut oggi significa avere la possibilità di ricevere tre mesi del servizio Premium gratuitamente. Per farlo bastano solo pochi passi. Una volta inserito il tuo numero di telefono e ottenuto il link con cui scaricare l’app, non ti resta che aprire il conto (basta qualche minuto) e, infine, godere dei vantaggi del servizio Premium per ben 3 mesi.

Il conto Premium è pensato per chi cerca non solo una gestione finanziaria avanzata, ma anche vantaggi esclusivi che rendono l’esperienza ancora più ricca. Con l’offerta attuale gli utenti hanno l’opportunità di esplorare queste caratteristiche avanzate senza alcun costo iniziale. Vediamo quali sono i benefici del servizio Premium.

Goditi Premium per 3 mesi

Tra i vantaggi del pacchetto Premium, spiccano l’assicurazione globale di viaggio, che copre emergenze mediche all’estero, ritardi e perdite di bagagli, prelievi gratuiti all’estero fino a limiti significativamente elevati, e scambi di valuta senza costi aggiuntivi. Quest’ultimo punto è particolarmente rilevante in un’economia sempre più globalizzata, dove la capacità di gestire diverse valute senza spese nascoste è un vero e proprio game changer.

Il servizio clienti prioritario assicura che ogni domanda o necessità venga gestita con la massima efficienza, mentre le carte di pagamento esclusive, personalizzabili nel design, aggiungono un tocco di personalità alle transazioni quotidiane. Le offerte e gli sconti esclusivi presso partner selezionati arricchiscono ulteriormente l’offerta, confermando l’impegno di Revolut nel fornire non solo servizi finanziari, ma una vera e propria esperienza premium.

Revolut, fin dalla sua nascita, ha rivoluzionato il settore dei servizi finanziari grazie alla sua app intuitiva e a un insieme di servizi pensati per chi vive in un contesto globale. La possibilità di spendere, inviare e richiedere denaro in tempo reale, di risparmiare intelligentemente e di avere una visione completa delle proprie finanze in un’unica interfaccia, rappresenta solo la punta dell’iceberg delle funzionalità offerte. Abbraccia la rivoluzione.