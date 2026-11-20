Orientarsi tra le promozioni del Black Friday dedicate alla pulizia della casa non significa necessariamente puntare al modello più costoso in assoluto, ma capire quale tecnologia risponde davvero alla conformazione del proprio appartamento. Per la seconda metà di novembre Lefant ha costruito su Amazon una campagna molto ampia e ricca di prodotti interessanti. Ne abbiamo selezionato tre molto diversi per concezione, tutti posizionati nella fascia economica del mercato, quindi al di sotto dei 200 euro, grazie anche a ribassi che toccano il 70%, rispetto ai prezzi originali. C’è chi cerca una stazione completa con lavaggio a rullo capace di infilarsi sotto i mobili bassi, chi preferisce un robot essenziale dotato di mappatura per la pulizia quotidiana e chi invece ha bisogno di una scopa elettrica maneggevole da impugnare al volo per scale, tende o interni dell’auto.

Automazione completa anche sotto i mobili: Lefant M210 Omni

Quando in casa ci sono letti contenitore, divani con piedini ribassati o sanitari sospesi, molti robot tradizionali finiscono per fermarsi proprio dove si accumula più polvere. Il Lefant M210 Omni nasce per aggirare questo limite grazie a una scocca da appena 28 cm di diametro e 85 mm di altezza, misure insolite per un modello dotato di stazione di lavaggio. Dentro questo telaio trova spazio un motore da 20.000 Pa abbinato a una bocca di aspirazione diretta senza rullo centrale, una scelta che evita l’aggrovigliamento di capelli e peli di animali domestici, mentre un cassetto interno da 800 ml raccoglie lo sporco secco senza richiedere sacchetti usa e getta. Sul fronte del lavaggio opera un rullo motorizzato che gira fino a 240 volte al minuto premendo sul pavimento con una forza di 15 Newton mentre viene irrorato di continuo con acqua pulita; al rientro, la base lava e asciuga il rullo sfruttando i due serbatoi separati da 2,4 litri per l’acqua pulita e 1,5 litri per lo scarico, supportata da una batteria da 3.200 mAh capace di garantire una autonomia fino a 130 minuti.

Dal punto di vista economico si tratta dell’offerta più ricca del pacchetto: rispetto al prezzo di listino di 599,99€, il robot è già proposto in promozione anticipata a 189,99€, ma inserendo il codice sconto C8NB78OH prima di confermare l’ordine su Amazon si ottiene un ulteriore 10% di sconto che abbassa la spesa finale a 178,59€.

Robot essenziale di fascia economica: Lefant M330 Pro

Non tutti hanno bisogno di una base ingombrante in salotto, soprattutto in appartamenti di metratura media dove conta soprattutto avere un robot affidabile che non si muova a caso rimbalzando contro i mobili. Il Lefant M330 Pro punta esattamente su questo equilibrio, integrando un sistema di mappatura intelligente affiancato da sensori anticollisione e anticaduta per disegnare la planimetria delle stanze e procedere per linee regolari. Il motore sviluppa una potenzia di aspirazione pari a 5.000 Pa, adeguata per rimuovere polvere fine e briciole su gres, parquet e marmo, aumentando automaticamente la potenza quando sale sui tappeti. Il modulo posteriore con panno consente, invece, di aggiungere all’aspirazione il lavaggio, con anche la possibilità di operare su stanze singole, impostare zone interdette e orari prestabiliti direttamente dall’app o tramite assistenti vocali.

l Lefant M330 Pro passa dai 419,99€ del prezzo originale a 139,99€ grazie a un taglio del 67% e con il codice sconto Q26Z6J6 arriva ad un costo di soli 109.19€

La rapidità di una scopa senza fili potente: Lefant V1

Anche nelle case già servite da un robot rimane sempre la necessità di intervenire rapidamente dopo pranzo, aspirare i gradini di una scala interna oppure ripulire i tappetini della propria automobile senza trascinare prolunghe. La Lefant V1 risponde a questo scenario con una struttura leggera dotata di tubo telescopico regolabile in lunghezza, pensato per adattarsi a chi la utilizza e raggiungere agevolmente soffitti e tende senza affaticare il braccio. Sotto la scocca lavora un motore brushless capace di generare fino a 40.000 Pa di depressione, affiancato da un circuito di filtrazione a cinque stadi che trattiene le polveri più sottili evitando di rimetterle in circolo nell’aria, mentre la batteria rimovibile garantisce fino a 42 minuti di autonomia in modalità standard e può essere staccata per ricaricarla separatamente vicino a qualsiasi presa domestica.

Grazie alla promo Black Friday il prezzo casa dagli iniziali 339,99€ fino ad appena 109,99€. Uno sconto davvero allettante e difficile da non prendere in considerazione.

Tutte le promozioni segnalate chiudono alla mezzanotte del 30 novembre 2026, salvo esaurimento anticipato delle disponibilità all’interno dei magazzini Amazon. Per ricevere maggiori informazioni a riguarda ed approfittare subito di tale iniziativa, vi basterà cliccare sui vari banner presenti in questo articolo.

In collaborazione con Lefant