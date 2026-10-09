Scissor apre PSD e file Illustrator nel browser: grafica vettoriale e pixel in locale

Scissor è un editor grafico gratuito che punta a semplificare il lavoro creativo senza imporre installazioni o registrazioni.

Sviluppato da Samal Studios, combina strumenti per la grafica vettoriale e la modifica delle immagini raster in un ambiente accessibile direttamente dal browser.

La particolarità più interessante riguarda la gestione dei documenti: l’elaborazione avviene sul dispositivo dell’utente, senza trasferire i file a un server remoto. Questa impostazione può risultare utile a designer, illustratori e professionisti che lavorano con materiali riservati. Il progetto offre inoltre una documentazione dettagliata, utile per verificare le funzionalità disponibili prima di adottarlo nel proprio flusso di lavoro.

Scissor, un editor grafico completo direttamente nel browser

L’interfaccia mette a disposizione strumenti per disegnare tracciati Bézier, gestire livelli e maschere, lavorare con caratteri OpenType e applicare trasformazioni agli oggetti. Sono disponibili anche gradient mesh, effetti modificabili, deformazioni, strumenti tridimensionali e funzioni per convertire immagini raster in tracciati vettoriali. La presenza di livelli dedicati ai pixel permette di combinare fotografie, ritocchi pittorici e illustrazioni nello stesso progetto, senza rinunciare alla modifica separata degli elementi.

Uno degli aspetti più interessanti è la compatibilità con file provenienti da altri ambienti di progettazione. Scissor può importare SVG, PDF, EPS, PSD e documenti Illustrator basati su PDF. Per questi ultimi, è importante precisare che l’apertura dipende dalla struttura del file: non equivale a una compatibilità universale con qualsiasi documento creato da Adobe Illustrator. Nel caso dei PSD, invece, i livelli raster vengono ricostruiti come elementi modificabili, mentre testi, tracciati e alcuni effetti possono essere recuperati separatamente.

Per l’esportazione sono disponibili SVG, PDF, PNG, JPEG e WebP. Il formato nativo .cut conserva la struttura completa del progetto, risultando quindi preferibile quando si desidera continuare a modificare il lavoro all’interno dell’editor. Questa distinzione è importante per chi deve trasferire elaborati tra applicazioni differenti, perché il passaggio a un formato di scambio può comportare differenze nella rappresentazione di alcuni effetti o oggetti.

Privacy, funzionamento offline e limiti da conoscere

L’architettura locale costituisce uno dei principali elementi distintivi di Scissor. Come riportato sulla documentazione ufficiale, disegno, importazione, modifica ed esportazione avvengono nel browser, mentre i file rimangono sul computer.

Non è previsto un account e non esiste un servizio remoto che riceva automaticamente i documenti. Questo riduce l’esposizione dei materiali durante la lavorazione, pur non sostituendo le normali misure di protezione del dispositivo.

È possibile anche installare Scissor come applicazione attraverso il browser. Una volta predisposta, l’app può funzionare senza connessione Internet, caratteristica utile quando si lavora in mobilità o in ambienti con accesso alla rete limitato. La gestione dei file continua a dipendere dalle funzionalità offerte dal browser utilizzato.

Prima di scegliere Scissor per attività professionali, conviene verificare la resa dei documenti più complessi e la compatibilità con gli strumenti già utilizzati dal proprio team. La disponibilità di numerose funzioni non garantisce infatti una corrispondenza perfetta con ogni applicazione specialistica.