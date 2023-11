Sconto di 400€ solo con American Express Carta Oro: richiedila subito

Grazie a Carta Oro American Express, potrai beneficiare di uno sconto eccezionale fino a 400€, a condizione di effettuare acquisti per almeno 8000€ nei primi 12 mesi dall’attivazione.

Oltre a questa offerta speciale, questa carta di credito è ricca di ulteriori vantaggi, tra cui coperture assicurative per situazioni impreviste all’estero, vantaggiosi voucher per viaggi e ingressi a eventi, l’iscrizione al Priority Pass, sconti esclusivi e molto altro.

Carta di credito American Express Oro: ecco cosa devi sapere

Carta Oro American Express è compatibile con qualsiasi conto corrente e può essere associata a uno già esistente. Se la richiedi online, non pagherai alcun costo annuale per il primo anno; successivamente, l’importo sarà di 20€ al mese.

In aggiunta, questa carta offre un TAN/TAEG pari al 14%/24,19%, consentendo di effettuare pagamenti integrali o rateali per gli acquisti, oltre a mettere a disposizione una linea di credito personalizzata fino a 15.000€.

Attraverso il programma Club Membership Rewards, accumulerai un punto per ciascun euro speso. Questi punti accumulati possono essere utilizzati per ottenere sconti aggiuntivi sul saldo delle tue spese, oppure per scegliere un premio tra le varie opzioni disponibili nel catalogo American Express.

Con American Express Carta Oro, avrai accesso a vantaggi che includono un voucher di 50€ per prenotare hotel, voli e noleggi auto per i tuoi viaggi tramite la sezione dedicata del sito.

Inoltre, riceverai 50€ di voucher per l’acquisto di biglietti su Vivaticket, da utilizzare per eventi e concerti.

Per i viaggiatori, questa carta offre anche un notevole beneficio: un voucher di 149€ per l’iscrizione al Priority Pass, il quale consente di godere di due ingressi gratuiti all’anno presso oltre 1200 esclusivi salotti VIP in tutto il mondo.

Non perdere i vantaggi offerti da Carta Oro American Express: clicca sul link sottostante e richiedila subito!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.