Sconto di quasi 400 EURO sull'HP Victus con i7, il notebook migliore

Come un fulmine improvviso, ecco che compare su Amazon uno dei computer portatili più belli e performanti del momento. Il fantastico HP Victus è tornato, peraltro in sconto con un 20% in meno sul prezzo di listino.

A molti potrebbe sembrare poco, ma visto l’ingente costo finale di questo notebook, stiamo parlando di un ribasso pari a quasi 400 €. La domanda sorge dunque spontanea: perché comprare questo HP Victus 16? Semplicemente perché è perfetto per ogni evenienza. Fornisce le prestazioni massime sia in termini di hardware che di grafica.

Risulta pertanto l’ideale per coloro che hanno bisogno di un notebook per lavorare, per chi ama il gaming ma anche per chi vuole usufruire di contenuti multimediali in altissima definizione. Su Amazon oggi costa 1399,99 € invece che 1755 €, offrendo anche due anni di garanzia a chi lo acquista.

L’HP Victus 16 ha 1 TB di memoria e un display pazzesco

Partendo dal punto focale di questo notebook, non si può che parlare del processore. L’Intel Core i7 13700H di cui è dotato questo HP Victus 16 è pazzesco, soprattutto in accoppiata con i 16 GB di memoria RAM DDR5 di cui la casa produttrice lo ha dotato. Gran parte del lavoro sporco viene fatta dall’SSD con 1 TB di memoria interna, una vera scheggia.

La scheda grafica NVIDIA RTX 4070 con 8 GB dedicati porta le prestazioni video al massimo. È certamente il vero selling-point di questo notebook. Un altro punto di forza è ovviamente il display da 16,1″ in full HD con addirittura 144 Hz di refresh rate.

Con lo sconto del 20%, l’HP Victus 16 oggi costa 1399,99 €, portando al cospetto degli utenti che lo desiderano una vera occasione da non mancare.