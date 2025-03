Sconto in bolletta fino a 150 euro con Sorgenia (ultimi giorni)

La promozione “Sconto in bolletta Next Energy Sunlight – Next Energy Ventiquattro” di Sorgenia sta per terminare. Gli utenti che sottoscriveranno una delle due offerte indicate qui sopra beneficeranno di uno sconto di benvenuto fino a 150 euro, al di là del risparmio derivante dalle tariffe concorrenziali di Sorgenia.

Lo sconto in bolletta verrà riconosciuto dal fornitore energetico per ogni contratto sottoscritto e rateizzato in dodici mensilità, a partire dal mese di attivazione di ogni fornitura. È quanto si apprende dal regolamento dell’iniziativa promozionale di Sorgenia, il cui termine ricordiamo è fissato per la giornata di giovedì 13 marzo. Nel momento in cui vi scriviamo, dunque, c’è solo un giorno di tempo per sottoscrivere l’offerta e beneficiare dello sconto previsto.

Come funziona lo sconto in bolletta di 150 euro di Sorgenia

Maggiori sono i contratti stipulati nell’ambito dell’offerta Sorgenia prescelta, più alto sarà lo sconto in bolletta che si riceverà rateizzato in dodici mesi. A questo proposito, le due offerte di riferimento sono Next Energy 24, con prezzo bloccato per due anni, e Next Energy Sunlight, a prezzo indicizzato in base all’andamento del mercato.

Ecco, in sintesi, come funziona lo sconto in bolletta di Sorgenia.

Offerta Next Energy 24

sconto di 30 euro in bolletta per chi sottoscrive un contratto Dual Fuel, vale a dire energia elettrica + gas (15 euro di sconto per ogni fornitura sottoscritta, ndr)

sconto di 150 euro in bolletta per chi sottoscrive un contratto Trial Fuel, vale a dire energia elettrica + gas + fibra Sorgenia (50 euro di sconto per ogni fornitura sottoscritta, ndr)

E queste sono le tariffe luce e gas a prezzo fisso per i primi 24 mesi:

0,155 euro/kWh per la materia prima luce

0,58 euro/Smc per la materia prima gas

7,6 euro per il costo di commercializzazione della luce

7,6 euro per il costo di commercializzazione del gas

Offerta Next Energy Sunlight

sconto di 15 euro in bolletta per chi sottoscrive un contratto Single Fuel, vale a dire energia elettrica o gas

sconto di 30 euro in bolletta per chi sottoscrive un contratto Single Fuel, vale a dire energia elettrica o gas, + la fibra di Sorgenia (15 euro di sconto per ogni fornitura sottoscritta, ndr)

sconto di 80 euro in bolletta per chi sottoscrive un contratto Dual Fuel, vale a dire energia elettrica + gas (40 euro di sconto per ogni fornitura sottoscritta, ndr)

sconto di 150 euro in bolletta per chi sottoscrive un contratto Trial Fuel, vale a dire energia elettrica + gas+ fibra Sorgenia (50 euro di sconto per ogni fornitura sottoscritta, ndr)