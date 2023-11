Sconto Sorgenia di 120€ sulla bolletta luce e gas: scopri il prezzo all'ingrosso

Questo è il momento opportuno per tenere sotto controllo le tue spese avvalendoti delle offerte luce e gas di Sorgenia.

Queste offerte rappresentano un’opportunità per ridurre i costi energetici, con conseguenti risparmi significativi sulle bollette, sia nell’immediato che nel prossimo futuro.

Sorgenia offre ai propri clienti l’accesso immediato al prezzo all’ingrosso dell’energia elettrica e del gas, utilizzando rispettivamente PUN e PSV, con un incremento di prezzo irrisorio. Inoltre, il fornitore concede uno sconto di cinque euro al mese per un anno sia per il gas che per l’elettricità.

Optando per questo pacchetto i clienti potranno risparmiare fino a 120 euro nel primo anno di contratto. Inoltre, Sorgenia offre la possibilità di abbinare il servizio fibra ottica, con prezzi agevolati sulle tariffe di luce e gas.

Al costo iniziale di 21,90 euro al mese per 12 mesi segue un canone mensile di 26,90 euro. Per usufruire di questa offerta, tutto ciò che i clienti dovranno fare è cliccare sul link riportato di seguito, che li porterà al sito ufficiale di Sorgenia.

Risparmia sulla bolletta con Sorgenia: la soluzione per la tua luce e gas

Sfruttando le offerte luce e gas di Sorgenia puoi diminuire notevolmente il costo in bolletta. Il fornitore prevede diverse tariffe, tra cui PUN + 0,015 €/kWh per l’elettricità e PSV + 0,15 €/Smc per il gas naturale.

Inoltre è previsto uno sconto fisso di 5 euro al mese per 12 mesi sia per la luce che per il gas, per un risparmio totale di 120 euro.

Hai anche la possibilità di aggiungere la fibra ottica per la connessione internet di casa al costo iniziale di 21,90 euro al mese per 12 mesi, poi 26,90 euro al mese.

Attivare l’offerta di Sorgenia è semplice, con la possibilità per il cliente di scegliere solo il servizio elettrico o quello gas.

Non sono previsti costi associati all’attivazione. La promozione è accessibile tramite l’apposito link sottostante e si applica sia ai già clienti del mercato libero che a quelli ancora nel mercato tutelato.

