Scopri Avast Free: l'antivirus gratuito più completo (download)

Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il 3 nov 2025
Con Avast Free puoi avere un antivirus gratuito potente e di ultima generazione per PC o laptop con cui isolare le potenziali minacce informatiche, anche le più recenti. Fa uso di un nuovo assistente basato su intelligenza artificiale, rafforza la tua difesa dalle truffe digitali ed è persino in grado di rendere sicura la tua rete WiFi domestica. Puoi scaricarlo gratuitamente.

Scarica l’antivirus Avast gratuito

Con questo antivirus potrai avere una difesa completa senza costi. Degna di nota è la nuova funzione di Assistente Avast con intelligenza artificiale grazie alla quale potrai riconoscere offerte e messaggi ingannevoli e difenderti così dalle truffe digitali di nuova generazione. Nel frattempo, la Protezione Navigazione blocca siti web web fraudolenti, link di phishing e download malevoli, riducendo il rischio di infezione.

Nonostante sia una soluzione gratuita, Avast Free lavora con un approccio multilivello degno di piattaforme premium con scansione intelligente per individuare vulnerabilità nascoste nei file e nelle app, analisi di ogni documento aperto o scaricato, segnalazione di attività anomale delle applicazioni e quarantena per isolare i file sospetti.

Molto interessante, ancora, è la funzione per la sicurezza della rete WiFi che protegge da intrusioni esterne e mantiene al sicuro i dati personali. A questa si aggiunge la protezione anti-ransomware, che impedisce agli hacker di bloccare o modificare i file personali per chiedere un riscatto.

Scarica l’antivirus Avast gratuito

Con Avast Free avrai un antivirus gratuito e completo per proteggere il tuo PC e i tuoi dispositivi da ogni imprevisto: scaricalo adesso.

