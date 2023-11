Scopri carta YOU: zero canone e vantaggi illimitati

Carta YOU è una carta di credito completamente gratuita che può essere collegata a qualsiasi conto corrente esistente, evitando la necessità di aprire un nuovo conto.

Questo significa che potrai beneficiare di tutti i vantaggi tipici di una carta di credito senza dover affrontare alcun canone mensile, e ciò sarà valido per sempre.

Oltre alla flessibilità di un pagamento dilazionato e personalizzabile per i tuoi acquisti, questa carta include anche una polizza di viaggio completamente gratuita.

Carta YOU: la carta di credito senza costi nascosti da scoprire

Carta YOU si distingue per l’assenza totale di canone e la sua attivazione è facile, consentendo il collegamento a qualsiasi conto corrente esistente, senza dover cambiare istituto bancario.

Inoltre, i prelievi presso gli sportelli automatici a livello mondiale, che accettano il circuito MasterCard, sono esenti da commissioni. Avrai la libertà di effettuare prelievi presso oltre 36 milioni di sportelli, ovunque tu ti trovi.

Se effettui un acquisto all’inizio del nuovo periodo di liquidazione, che di solito è intorno al 16 del mese, avrete la possibilità di beneficiare di un pagamento dilazionato che si estende fino a 7 settimane.

In questo modo, riceverai il riepilogo dell’acquisto a metà del mese successivo e avrai la possibilità di saldare l’importo dovuto il giorno 3 del mese seguente.

Potrai inoltre scegliere, quando riceverai il riepilogo, se effettuare un pagamento unico tramite saldo o optare per rate mensili personalizzabili, purché l’importo minimo sia di 30€.

Ottenere Carta YOU è un processo rapido e completamente online. Devi compilare i campi indicati nella pagina ufficiale, inserendo un numero di telefono e un indirizzo email tra i dati richiesti.

Riceverai un link sul tuo indirizzo email per completare la procedura. La carta sarà quindi spedita direttamente al tuo domicilio in pochi giorni, pronta per l’utilizzo.

