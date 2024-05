Scopri come avere 6 mesi gratis di Apple Music con la nuova promo flash

Apple Music è disponibile con 6 mesi gratis. La nuova promozione limited edition è disponibile per tutti i nuovi utenti che rispettando le condizioni definite da Apple. Per poter ottenere un accesso illimitato per 6 mesi alla piattaforma di streaming musicale di Apple è sufficiente avere un iPhone oppure un iPad “compatibile” ovvero un dispositivo aggiornato all’ultima versione del sistema operativo. In alternativa, è possibile ottenere la proprio abbinando al proprio iPhone o all’iPad un dispositivo audio compatibile.

Chi non può accedere alla promozione in questione, in ogni caso, può ottenere Apple Music con un mese gratis, semplicemente creando un nuovo account tramite il sito ufficiale, raggiungibile dal box qui di sotto.

6 mesi di Apple Music gratis: ecco come sfruttare la promo

Per richiedere la promozione e ottenere 6 mesi gratis di Apple Music è sufficiente avere uno di questi dispositivi:

iPhone aggiornato all’ultima versione di iOS

iPad aggiornato all’ultima versione di iPadOS

AirPods Pro, AirPods (seconda e terza generazione), AirPods Max, HomePod, HomePod mini, Beats Fit Pro, Beats Studio Buds, Powerbeats, Powerbeats Pro, Beats Solo Pro, Beats Studio Buds + o Beats Studio Pro

A questo punto, è necessario accedere all’app di Apple Music. L’applicazione riconoscerà in automatico i dispositivi utilizzi e notificherà all’utente la disponibilità della promozione. Direttamente dalla Home Page dell’app di Apple Music, quindi, sarà possibile riscattare i 6 mesi gratis per l’accesso illimitato al servizio.

La promozione è disponibile per un periodo di tempo limitato. Chi non ha la possibilità di accedere all’offerta (in quanto non rientra nei requisiti indicati in precedenza) può ugualmente accedere ad Apple Music in modo gratuito per un mese, senza alcun vincolo. In questo caso, basta creare un nuovo account tramite il box qui di sotto. Al termine del periodo di prova, il servizio si rinnova al costo di 10,99 euro al mese ma è possibile interrompere in qualsiasi momento il rinnovo automatico.