Scopri come vedere N-TV, il canale tedesco, in streaming dall'Italia

N-TV è un canale tedesco appartenente a RTL, gruppo che detiene i diritti TV della Formula 1 in Germania per trasmettere in chiaro 7 GP all’anno (Bahrain, Ungheria, Belgio, Olanda, Monza, Azerbaijan e Las Vegas) più le Sprint al sabato e le qualifiche per le stagioni 2024 e 2025. In occasione del primo appuntamento del Mondiale 2024, in calendario sabato 2 marzo, tutte le piattaforme di RTL, inclusa N-TV, trasmetteranno in chiaro il GP del Bahrain.

Di seguito ti spieghiamo come vedere N-TV, il canale tedesco, in streaming dall’Italia.

Come vedere N-TV (canale tedesco del gruppo RTL) in streaming dall’Italia

Per vedere il canale tedesco N-TV, appartenente al gruppo RTL, in streaming dall’Italia occorre attivare una VPN. Al momento il servizio migliore è NordVPN, che offre i server VPN più veloci e numerose funzionalità extra per la sicurezza e la privacy online dei suoi utenti.

Il piano di due anni di NordVPN è in offerta a partire da 3,99 euro al mese invece di 8,29 euro, con sconti fino al 63%. In più, grazie all’ultima promozione in corso, è possibile ottenere 3 mesi gratis di servizio da regalare a un proprio amico.

Una volta attivata la sottoscrizione, scarica l’app NordVPN sul dispositivo dove intendi guardare il GP del Bahrain, dopodiché effettua l’accesso al tuo profilo e seleziona uno dei server VPN disponibili in Germania per simulare una connessione dalla Germania e superare così il blocco geografico.

Fatto questo, collegati al sito n-tv.de, quindi seleziona la voce del menu LIVE-TV e goditi la visione della gara. La corsa prenderà il via alle ore 16:00 di sabato 2 marzo e sarà trasmessa in chiaro su tutti i canali appartenenti a RTL, incluso appunto N-TV.