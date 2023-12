Scopri Credem Link, il conto a canone zero con carta senza costi per un anno

Credem presenta il suo nuovo conto corrente digitale, Credem Link, progettato per offrire una gestione flessibile e conveniente delle finanze personali.

Con un canone zero e una gamma di servizi esclusivi, Credem Link si posiziona come una soluzione moderna e accessibile per coloro che cercano comodità e risparmio.

Credem Link: cosa offre questo conto?

L’apertura del conto Credem Link è rapida e senza complicazioni. Grazie a una procedura completamente digitale, puoi attivare il tuo conto seguendo pochi passaggi utilizzando l’app Credem e l’Internet Banking. Questo ti consente di gestire le tue finanze ovunque ti trovi e in qualsiasi momento.

Con Credem Link, riceverai una carta di debito internazionale senza costi per il primo anno. Questa carta ti consente di effettuare pagamenti comodi in Italia e all’estero, utilizzando servizi innovativi come Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay.

Dopo il primo anno, il canone mensile è di soli 1,50€. Se preferisci una carta di debito a canone zero su circuito nazionale, Credem Link offre anche questa opzione.

Credem Link include il servizio di firma elettronica gratuita, essenziale per molte operazioni finanziarie online.

Inoltre, hai accesso a un team di consulenti Credem, pronti a fornire assistenza personalizzata e professionale. Puoi scegliere se preferisci la consulenza da remoto o in una delle filiali Credem.

Per ottimizzare i tuoi risparmi, Credem Link offre l’opzione di aprire un Conto Deposito Più con un tasso di interesse lordo annuo del 4% per nove mesi. L’attivazione del conto deposito è semplice e senza costi aggiuntivi, disponibile direttamente da Internet Banking o App Credem.

Per conoscere tutti i vantaggi esclusivi di Credem Link e le opzioni disponibili, visita il sito ufficiale e scopri come semplificare la gestione delle tue finanze con questa innovativa soluzione bancaria.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.