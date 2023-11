Scopri HYPE Next: 20€ di bonus per aprire il conto online

La supervisione delle finanze personali, lo scambio di fondi, la gestione del risparmio e la custodia del denaro, insieme all’accesso a finanziamenti, costituiscono solo una piccola parte delle caratteristiche del conto HYPE.

Per l’occasione, andiamo a presentare uno dei gioielli della banca digitale: HYPE Next. Parliamo dell’evoluzione del classico conto HYPE, che propone un assortimento di servizi ulteriormente arricchito.

Con HYPE Next, avrai la possibilità di economizzare e associare ogni tuo conto a un costo notevolmente accessibile, fissato a soli 2,90 € mensili.

Attraverso HYPE Next, puoi sfruttare appieno i privilegi del conto HYPE, compresa la Carta di debito MasterCard. Avrai la libertà di eseguire prelievi e bonifici istantanei senza alcun costo aggiuntivo, effettuare ricariche immediate da altre carte senza limitazioni e senza spese aggiuntive.

Inoltre, potrai godere di una polizza che copre gli acquisti, servizi di assistenza medica e una serie di altri vantaggi.

HYPE Next: scopri i vantaggi di aprire il conto

Prima di tutto, è essenziale evidenziare la straordinaria convenienza del conto HYPE Next in termini di rapporto qualità/prezzo.

Con un costo mensile irrisorio di soli 2,90 euro, avrai accesso a un conto online che ti consente di tracciare e analizzare tutte le tue spese.

Attraverso questo innovativo servizio bancario, avrai la possibilità di esaminare dettagliatamente ogni singola voce di spesa in qualsiasi istante. In aggiunta, si rivela un prezioso alleato per gestire i risparmi, coprendo sia le spese fisse che le attività di svago, il tutto senza alcun tipo di stress.

Un elemento di particolare rilievo è la funzionalità Radar. Questo strumento rivoluzionario ti consente di tenere sotto controllo tutti i tuoi conti, inclusi saldi e movimenti, attraverso un’unica e intuitiva applicazione.

Qual è la grande offerta legata a questo conto? Un bonus da 20 euro. Basta inserire il codice promo “YOU” durante la procedura di registrazione e, una volta aperto il conto, effettuare un deposito di 1 euro per riceverlo. Clicca sul link qui sotto e procedi subito.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per dettagli e condizioni, vai su http://www.hype.it/trasparenza e consulta i fogli informativi