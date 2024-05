Scopri l'offerta Crédit Agricole: buoni Amazon e carta gratuita

Forse non sai che Crédit Agricole ha lanciato una serie di offerte imperdibili che ti consentono di risparmiare sulla gestione del tuo conto e di ottenere dei vantaggi unici. Ecco qualche dettaglio in più.

Aprire un conto Crédit Agricole è più vantaggioso che mai

Per i nuovi clienti, Crédit Agricole propone un’offerta rivoluzionaria: zero canone per i primi nove mesi. Immagina di poter gestire le tue finanze senza il peso di costi aggiuntivi, liberando risorse che potresti utilizzare in altri modi. Ma non è tutto. Oltre al risparmio diretto, hai la possibilità di ricevere fino a 250€ in buoni regalo Amazon, rendendo ogni tuo acquisto online ancora più vantaggioso.

Appena apri il conto ricevi un buono da 100 €, mentre per arrivare a 250 euro dovrai invitare i tuoi amici o conoscenti ad aprire un conto Crédit Agricole fino ad un massimo di 6.

In più, Crédit Agricole ha pensato anche a chi fa uso frequente della carta di debito. Aprendo un nuovo conto, avrai diritto a una carta di debito senza canone per ben due anni. Questo significa più risparmi, nessuna spesa di gestione e la libertà di prelevare senza costi aggiuntivi, ovunque ti trovi.

La procedura per aderire a queste promozioni è semplice e trasparente. Ti basta cliccare sul pulsante qui sotto, seguire pochi e semplici passaggi e iniziare subito a beneficiare dei vantaggi. C’è zero burocrazia e nessun modulo cartaceo. Puoi fare tutto online in poco tempo. Che tu stia cercando di ridurre le spese bancarie o di ottenere più valore dai tuoi acquisti online, Crédit Agricole ti offre la soluzione. Basta cliccare sul pulsante qui sotto.

Quindi, perché scegliere Crédit Agricole? Oltre alle condizioni economicamente vantaggiose, avrai accesso a un servizio clienti dedicato e un’app mobile intuitiva che rende la gestione del tuo conto semplice e veloce, sempre a portata di mano. Visita il sito e scopri di più.