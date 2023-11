Scopri l'ultima offerta di SumUp: POS senza canone

SumUP ha lanciato in Italia il rivoluzionario SumUP Air, un POS privo di canone che accetta pagamenti direttamente dall’app installata su un dispositivo mobile.

Grazie all’offerta attuale, puoi acquistare fino al 3 dicembre 2023 SumUP Air a 35,38 euro, pagando soltanto l’1,95% di commissione per transazione.

Questa promozione esclusiva è disponibile sul sito ufficiale della società, eliminando la necessità di passare attraverso la tua banca e evitando le noiose pratiche burocratiche.

Inoltre, non è necessario aprire un nuovo conto, poiché puoi utilizzare quello già esistente per ricevere immediatamente gli accrediti.

SumUP Air, il POS che ti fa risparmiare con commissioni inferiori al 2%

SumUP Air si distingue per la semplicità e trasparenza dell’offerta: nessun vincolo contrattuale, nessun costo nascosto e assenza di costi fissi.

L’unico costo è una commissione del 1,95% per transazione. L’utilizzo del dispositivo è altrettanto semplice: basta inserire l’importo da pagare nell’app e collegare il lettore allo smartphone o al tablet via Bluetooth. La ricevuta può essere inviata ai clienti via SMS o email.

SumUP presenta anche una notevole compatibilità con i principali circuiti di pagamento, tra cui Visa, MasterCard, American Express, Maestro, Apple Pay, Google Pay, Discover, Union Pay, Diners Club e JCB.

Approfitta subito dell’offerta di SumUP per il lettore Air e ottieni un POS moderno e semplice da usare, con un vantaggioso canone zero e una commissione inferiore al 2%.

Tuttavia, è importante notare che questa promozione è a tempo limitato, e potrebbe terminare nel corso delle prossime ore. Non lasciarti sfuggire questa opportunità per migliorare la gestione dei pagamenti nel tuo business.

