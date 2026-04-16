Se apri ora SelfyConto hai 100 euro di buoni Amazon in regalo

SelfyConto mette a disposizione 100 euro di buoni Amazon in regalo. Ecco come ottenerli e tutti gli altri vantaggi del conto.
Edoardo Damato
Pubblicato il 16 apr 2026
Se apri ora SelfyConto hai 100 euro di buoni Amazon in regalo

Un conto corrente con canone zero, azzerabile facilmente per i clienti Under 30, con prelievi e bonifici gratis? Si, è SelfyConto, che in questo momento fa un regalo a tutti i suoi nuovi clienti: aprendolo ora, si ha diritto a 100 euro di buoni Amazon in regalo.

Per avere questa promozione basta andare sul sito di Banca Mediolanum ed effettuare una procedura molto veloce. Andiamo a scoprire nel dettaglio SelfyConto.

Apri ORA SelfyConto

Tutti i vantaggi di SelfyConto

Il costo del canone di SelfyConto è di 3,75 euro al mese, azzerato per gli Under 30 e azzerabile per gli Over 30 semplicemente accreditando lo stipendio oppure spendendo almeno 500 euro al mese. Inclusa c’è la carta di debito virtuale gratuita con possibilità di richiedere quella fisica, con canone zero per un anno (poi 10 euro all’anno).

In più, come dicevamo, SelfyConto dà modo di avere prelievi gratis in tutta l’area euro e bonifici senza commissioni, sia ordinari che istantanei. Il buono Amazon può essere ottenuto raggiungendo 100 euro di spese con carta di debito entro il prossimo 30 giugno 2026.

Per accedere subito alla promozione del momento basta andare sul sito di Banca Mediolanum e rispettare le condizioni richieste per ottenere il Buono.

Apri ORA SelfyConto

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

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