L’ascesa dei chatbot AI online ha portato con sé una serie di opportunità, ma anche rischi e criticità che non possono più essere ignorati.

Un recente approfondimento condotto da The Guardian in collaborazione con Investigate Europe ha messo in luce una falla significativa nei sistemi di Intelligenza Artificiale sviluppati dalle principali big tech: strumenti come ChatGPT, Gemini, Copilot, Meta AI e Grok sono in grado di fornire agli utenti indicazioni dettagliate su come accedere a casino illegali e, in alcuni casi, su come aggirare il sistema di autoesclusione britannico noto come GamStop.

Questo scenario apre un inquietante dibattito sulla sicurezza, la responsabilità e le implicazioni etiche di queste tecnologie.

Un’indagine che mette a nudo una situazione preoccupante

La ricerca, strutturata su sei domande mirate relative al gioco d’azzardo non regolamentato, ha evidenziato come tutti e cinque gli assistenti virtuali presi in esame siano in grado di fornire non solo elenchi di operatori offshore, ma anche di esaltarne i presunti benefici: dai bonus elevati ai pagamenti rapidi, fino alla possibilità di effettuare transazioni anonime tramite criptovalute. Questi chatbot finiscono così, consapevolmente o meno, per promuovere attività vietate, fungendo da canale di accesso privilegiato verso realtà fuori dal controllo delle autorità.

I casinòillegali spesso operano in territori dove la regolamentazione è assente o estremamente blanda, come nel caso di Curaçao, e rappresentano un pericolo concreto per gli utenti: truffe, pratiche predatorie e dipendenza patologica sono solo alcune delle conseguenze documentate. L’aspetto più drammatico emerge dalla storia di Ollie Long, un giovane la cui tragica scomparsa nel 2024, a seguito di una spirale incontrollata nel gioco d’azzardo non autorizzato, testimonia il costo umano di una vigilanza insufficiente. La sorella Chloe, impegnata in una battaglia di sensibilizzazione, ha denunciato come le piattaforme digitali, attraverso la loro interfaccia intuitiva e la facilità di accesso, possano guidare soggetti vulnerabili verso esperienze distruttive.

La risposta delle compagnie tech

Alla luce delle rivelazioni, aziende come OpenAI, Microsoft e Google hanno dichiarato pubblicamente di voler rafforzare le barriere di protezione nei propri sistemi.

Tuttavia, i dati raccolti dall’indagine dimostrano come le misure attuali siano ancora largamente insufficienti. I chatbot continuano a rappresentare una minaccia trasversale, in grado di bypassare filtri e controlli, esponendo milioni di utenti a rischi potenzialmente devastanti. La questione, dunque, non è solo tecnologica, ma anche normativa e sociale.

In risposta a questa emergenza, le autorità britanniche e diversi esperti di dipendenza hanno invocato un intervento legislativo più incisivo. L’Online Safety Act rappresenta un primo tentativo di affrontare il problema, ma è ormai evidente che la normativa deve evolversi rapidamente per tenere il passo con l’innovazione tecnologica.

Si richiedono filtri più efficaci, la revisione delle logiche di training degli algoritmi e una collaborazione sistematica con enti indipendenti per l’audit dei sistemi AI. Solo così sarà possibile garantire che strumenti nati per facilitare la vita degli utenti non diventino veicoli di rischio e dipendenza.