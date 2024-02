Segui in diretta le prove libere di F1 in Bahrain

Le prove libere del Bahrain sono attesissime da tutti gli appassionati di F1 perché segnano finalmente l’inizio del Campionato Mondiale 2024. La pista, situata nel bel mezzo del deserto, ha già ospitato i test prestagionali e si prepara a regalarci il primo vincitore della nuova stagione. Ecco come puoi seguire tutto in diretta televisiva e in streaming.

Gran Premio del Bahrain 2024: il programma delle prove libere

Le prove libere si svolgeranno di giovedì visto che il Gran Premio, esattamente come il secondo appuntamento in Arabia Saudita, si correrà di sabato per rispettare l’inizio del Ramadan. Questo significa che già domani le vetture scenderanno in pista per regalarci le prime emozioni di questo campionato. Gli orari sono i seguenti:

Prove libere 1 alle ore 12.30

Prove libere 2 alle ore 16

Anche quest’anno la diretta esclusiva spetta a Sky per cui potrai seguire tutte queste sessioni in diretta televisiva al canale 207 di Sky Sport F1. In alternativa, puoi optare per lo streaming con NOW sfruttando il pass Sport che costa 9,99 euro al mese. E se ti trovi all’estero? Nessun problema, ti spieghiamo subito come fare.

Come vedere in streaming le prove anche dall’estero

Può capitare che in questo o in altri weekend ti troverai all’estero per lavoro o per altri impegni, ma non vuoi perderti nemmeno un minuto dell’azione in diretta della nuova Formula 1. La soluzione per te si chiama NordVPN: acquistando un abbonamento grazie al nuovo sconto del 63% potrai subito installarlo sul dispositivo che intendi usare per la visione (PC, smartphone, tablet o altro ancora a tua scelta) e, una volta avviato, selezionare un server italiano al quale connetterti.

A quel punto sarà come se ti trovassi nel nostro paese quindi sarai libero di aprire Sky GO o NOW per dare inizio alla visione con commento italiano e tutti i servizi offerti da queste piattaforma. La Formula 1 ti aspetta e devi solo scegliere come e da dove guardarla.