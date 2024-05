Sei uno studente? Con Apple Music puoi avere anche Apple TV+ GRATIS

Essere uno studente, per una volta, non è mai stato così conveniente. Se studi all’università infatti hai diritto ad accedere ad una tariffa speciale per l’abbonamento mensile ad Apple Music, la piattaforma che mette a tua disposizione oltre 100 milioni di brani degli artisti più famosi e numerose interessanti funzioni. In più, grazie a questa promozione, avrai diritto all’accesso gratuito a Apple TV+.

Come attivare Apple Music per gli studenti

La procedura di attivazione del piano Studenti per Apple Music è davvero molto semplice. Segui questi passaggi:

Apri l’app Apple Music che trovi sul tuo dispositivo iPhone o iPad Clicca su “Ascolta Ora“ Scegli l’offerta di prova Seleziona “Studente“ Seleziona “Verifica identità“ Segui i passaggi indicati per verificare lo stato di iscrizione alla tua università Una volta certificato il tuo stato, potrai avviare una prova gratuita e acquistare il piano studenti di Apple Music

Completata la procedura avrai la possibilità di pagare il tuo abbonamento solo 5,99 euro al mese e soprattutto avrai diritto ad un piano Apple TV+ completamente gratuito: ti basterà accedere con le stesse credenziali che usi per Apple Music per avere subito a tua disposizione l’immenso catalogo di film e serie TV della piattaforma.

L’abbonamento Apple Music per studenti è valido fino a 4 anni: ogni anno dovrai rinnovare il tuo status di studente seguendo i passaggi indicati dall’app.