SelfyConto: 5% annuo lordo sulle giacenze vincolate per 6 mesi

Guadagnare un bel 5% annuo lordo sui tuoi risparmi, senza muovere un dito? Suona come un sogno, ma è esattamente ciò che ti offre SelfyConto: una soluzione semplice e sicura per far fruttare i tuoi soldi con un impegno di soli 6 mesi. Svincoli la somma quando vuoi senza perdere gli interessi maturati.

Ora, ti chiederai: come funziona? È facile come fare un selfie. Vincoli i tuoi risparmi con SelfyConto, decidi di non toccare una parte dei tuoi soldi per sei mesi ( (ribadiamo, li svincoli quando vuoi))e ottieni un tasso di interesse del 5% annuo lordo. Il meglio viene alla fine del vincolo, quando quella somma (più gli interessi) torna tutta tua, pronta per essere reinvestita, spesa o magari vincolata di nuovo per continuare a guadagnare.

5 Vantaggi SelfyConto

Rendimento Competitivo. Con un tasso annuo lordo del 5% sulle giacenze vincolate, SelfyConto offre uno dei rendimenti più interessanti sul mercato, permettendoti di massimizzare i tuoi risparmi in modo efficace. Flessibilità. Il vincolo di soli 6 mesi garantisce una buona flessibilità, consentendoti di accedere ai tuoi fondi relativamente in breve tempo dopo aver ottenuto il rendimento. Semplicità di Gestione. L’apertura del conto e la gestione del vincolo avvengono interamente online, rendendo l’intero processo comodo, veloce e senza la necessità di recarsi fisicamente in banca. Sicurezza. Offrendo un prodotto finanziario dentro l’ambito di un conto deposito, SelfyConto garantisce un elevato livello di sicurezza per i tuoi risparmi, proteggendoli da eventuali fluttuazioni del mercato. Zero spese. Zero Canone di tenuta conto fino a 30 anni Zero Canone di tenuta conto per tutti, per il primo anno Zero Spese per prelievi in area euro e carta di debito.

Il processo per unirti a SelfyConto è intuitivo e senza grattacapi. Niente corse in filiale con pile di documenti: tutto avviene online, in pochi clic e in piena trasparenza. Se poi hai domande o incertezze, il servizio clienti di SelfyConto è lì per te, pronto ad aiutarti con un approccio amichevole e diretto.