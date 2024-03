SelfyConto: 5% annuo lordo sulle giacenze vincolate per 6 mesi

Approfitta della promozione esclusiva di Mediolanum per SelfyConto, il conto corrente digitale gestibile da smartphone e PC. Diventa titolare e accredita lo stipendio per ottenere il 5% annuo lordo sulle somme vincolate per sei mesi, con la libertà di svincolarle in qualsiasi momento senza perdere gli interessi maturati. SelfyConto rappresenta un’opportunità imperdibile per chi cerca un conto corrente vantaggioso e un deposito flessibile per far fruttare i propri risparmi.

5% annuo lordo con SelfyConto, ma anche altri vantaggi

Per ottenere l’interesse del 5% annuo lordo, basta avviare la procedura online e seguire i passaggi indicati sulla pagina ufficiale. Scegli se aprire il conto SelfyConto da solo o condiviso, usa la webcam o un bonifico per l’identificazione, o sfrutta lo SPID per accelerare il processo.

Una volta firmati i contratti, il conto sarà immediatamente attivo e riceverai la carta scelta direttamente a casa. Accreditando lo stipendio su SelfyConto, il tasso di interesse promozionale sarà tuo.

Il primo anno, il canone è gratuito per tutti i titolari, e se hai meno di 30 anni, rimarrà tale fino al tuo trentesimo compleanno. Puoi selezionare la MasterCard più adatta alle tue esigenze:

Carta di debito : gratuita, con assicurazione sugli acquisti.

: gratuita, con assicurazione sugli acquisti. Carta di credito : canone annuale di 12€, possibilità di rateizzare le spese, plafond da 1500€, e alert per monitorare le spese.

: canone annuale di 12€, possibilità di rateizzare le spese, plafond da 1500€, e alert per monitorare le spese. Carta prepagata: ricaricabile dal conto per acquisti rapidi.

Gestisci il PIN e i limiti di spesa e prelievo tramite l’app SelfyConto, disponibile per Android e iOS, o dall’homebanking. Puoi anche sospendere o riattivare le carte quando necessario.

Con SelfyConto, le operazioni bancarie di base sono gratuite: bonifici SEPA online, addebito diretto delle utenze, versamenti, assegni e prelievi in contante dagli ATM in area euro, presso gli sportelli delle Poste e quelli convenzionati con Intesa Sanpaolo, senza commissioni. Non ti resta che aprire il conto, accreditare lo stipendio e otterrai il 5% annuo lordo.