SelfyConto: 5% di interesse e zero spese! Aprilo ora.

Lo sai che Banca Mediolanum per SelfyConto ha lanciato una super promozione? Se infatti decidi di aprire il conto, oltre ad avere efficenza e vantaggi, puoi usufruire di un tasso di interesse annuo lordo del 5% sulle somme vincolate per sei mesi. In più, il primo anno hai il canone a zero e nessuna spesa per i prelievi in area Euro.

Ma non è tutto: la promo SelfyConto ti consente di svincolare le somme vincolate quando vuoi, senza perdere gli interessi che hai maturato fino a quel momento.

SelfyConto Online: un conto innovativo e vantaggioso

Banca Mediolanum non ha bisogno di molte presentazioni. Si tratta infatti di una delle banche più solide presenti in Italia, e con l’offerta SelfyConto ha deciso di arricchire ulteriormente la sua gamma di servizi. Stiamo parlando di un conto corrente online che si distingue per numerosi benefici. Tra questi, spiccano l’assenza di spese di gestione per gli under 30, la carta di debito con prelievi gratis in tutta l’Eurozona, bonifici senza commissioni, e potrai anche richiedere una carta di credito che costa soltanto 1 euro al mese e con un plafond di 1.500 euro. Le carte di SelfyConto godono delle ultime tecnologie disponbili, possono essere collegate con Google Pay, Samsung Pay e Apple Pay e non è tutto: puoi anche personalizzare scegliendo il colore e inserendo una tua foto.

Come detto, forse il vantaggio più allettante è rappresentato dal tasso di interesse annuo lordo del 5% sulle somme vincolate per sei mesi, uno dei più alti del mercato. Oltre a questo, la libertà di svincolare i fondi in qualsiasi momento senza perdere gli interessi accumulati, rende SelfyConto una scelta finanziaria decisamente interessante, visto che non sempre le banche concedono questa flessibilità.

Come si apre il conto? Semplicemente online attraverso questa pagina dedicata. E se possiedi lo SPID, basta autenticarsi e il procedimento dura meno di cinque minuti.

Cosa aspetti: visita la pagina ufficiale di Banca Mediolanum e apri il tuo conto SelfyConto online, approfittando della promozione per avere un conto senza spese e con un interesse del 5% per i primi sei mesi.

