SelfyConto conviene: 5% annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi

Da poco, SelfyConto ha lanciato una nuova promozione che offre un tasso di interesse del 5% annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi. Questa promozione è valida solo per i nuovi clienti che accreditano lo stipendio sul conto.

Il tasso di interesse del 5% è un indice molto competitivo, soprattutto se paragonato ai tassi di interesse offerti dai conti deposito tradizionali. Per esempio, il tasso di interesse medio dei conti deposito offerti dalle banche italiane è del 2,10%.

Per beneficiare della promozione, è necessario vincolare una somma di denaro di almeno 100 euro e di massimo 500mila euro. Il vincolo ha una durata di 6 mesi e può essere svincolato in qualsiasi momento, senza perdere gli interessi maturati. Quindi, se hai la possibilità di accreditare lo stipendio su Selfyconto, questa promozione può essere un’occasione interessante per far fruttare i tuoi risparmi.

Selfyconto, un mondo di sicurezza quotidiana

Parliamo di un conto corrente online di Banca Mediolanum grazie al quale è possibile ottenere un ampio ventaglio di vantaggi, tra cui la gratuità del canone per i primi 12 mesi, la possibilità di accreditare lo stipendio e ricevere una carta di debito gratuita.

SelfyConto è un conto altamente sicuro. Banca Mediolanum è una banca solida e affidabile, con un CET1 Ratio di 20,6%, molto superiore al valore richiesto dalla BCE e più alto della media degli istituti bancari italiani.

Ti ricordiamo che:

I conti correnti Mediolanum sono protetti dal Fondo Interbancario di Garanzia (FIG), che assicura fino a 100.000 euro per cliente in caso di fallimento della banca.

(FIG), che assicura fino a 100.000 euro per cliente in caso di fallimento della banca. SelfyConto utilizza un sistema di sicurezza avanzato, che include l’autenticazione a due fattori e il blocco automatico dei dispositivi sospetti.

e il blocco automatico dei dispositivi sospetti. Banca Mediolanum offre una serie di servizi di protezione per i clienti, come la protezione antifrode e la protezione dei dati personali.

