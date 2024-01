SelfyConto di Banca Mediolanum: zero spese e interessi al 5% per 6 mesi

Banca Mediolanum ha lanciato una nuova promozione per il suo conto corrente online SelfyConto. Fino al 31 marzo 2024, gli utenti che aprono un conto e accreditano lo stipendio o la pensione ricevono un tasso di interesse del 5% lordo annuo sulle somme vincolate per 6 mesi.

La promo “Vincoli 5% gennaio 2024” è valida fino al 31 marzo prossimo ed è riservata ai nuovi clienti sottoscrittori di SelfyConto, Conto Mediolanum o Conto Professional, in qualità di primi intestatari, che accrediteranno lo stipendio e richiederanno entro il 30/06/2024 la costituzione di depositi a tempo della durata di 6 mesi. Il vincolo minimo è di 100 Euro, fino ad un valore massimo complessivo di 500.000 Euro per ciascun cliente sul primo conto aperto nel periodo promozionale (dal 10/01/2024 al 31/03/2024).

Come funziona la promozione SelfyConto di Banca Mediolanum

Si tratta di una promozione molto interessante, che permette di ottenere un rendimento significativo sui propri risparmi. Oltre al tasso di interesse super vantaggioso, SelfyConto offre anche altri benefici, tra cui:

Canone gratuito fino al compimento dei 30 anni

Nessuna spesa per bonifici, versamenti e prelievi in area euro

Carta di debito Mastercard gratis

App mobile intuitiva e ricca di funzionalità

Per aprire un conto SelfyConto è necessario essere maggiorenni e avere un documento d’identità valido. La procedura di apertura è completamente online e richiede pochi minuti.

Beneficiare della promozione è facile. Basta seguire questi pochi passaggi:

Aprire un conto SelfyConto Accreditare lo stipendio Vincolare una somma di denaro per 6 mesi

L’accredito dello stipendio o della pensione deve avvenire entro 30 giorni dall’apertura del conto. Gli interessi maturati vengono accreditati sul conto al termine del periodo di vincolo.

SelfyConto è un conto corrente online completo e conveniente, che offre numerosi vantaggi. La promozione del 5% di interesse sulle somme vincolate per 6 mesi è un’occasione da non perdere per chi vuole ottenere un rendimento significativo sui propri risparmi.

