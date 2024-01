SelfyConto di Mediolanum: zero spese e interessi al 5% per 6 mesi

Hai mai pensato di far rendere i tuoi risparmi in modo semplice e vantaggioso? Ecco a te SelfyConto di Banca Mediolanum, la soluzione ideale per chi cerca un approccio moderno alla gestione finanziaria. Con SelfyConto, potrai beneficiare di un interesse annuo lordo del 5% sulle somme vincolate per 6 mesi, un’opportunità eccezionale per valorizzare i tuoi risparmi.

Perché scglierei SelfyConto?

SelfyConto rappresenta un connubio perfetto di innovazione e convenienza. Se sei giovane, sotto i 30 anni, avrai il vantaggio di un canone gratuito, un vero e proprio plus per chi è agli inizi del proprio percorso finanziario. Questo conto corrente è totalmente digitale, permettendoti di gestire le tue finanze comodamente dallo smartphone, dando vita a un’esperienza bancaria smart e personalizzata.

L’elemento vincente di SelfyConto è il suo tasso d’interesse, uno dei più competitivi del mercato. Con il 5% di interesse annuo lordo sulle somme vincolate, avrai l’opportunità di massimizzare i tuoi risparmi. E la flessibilità? SelfyConto ti permette di svincolare i tuoi risparmi in qualsiasi momento, mantenendo gli interessi maturati fino a quel punto, un privilegio non da poco. Questa caratteristica ti assicura un controllo totale sulle tue finanze, eliminando le preoccupazioni legate al vincolo dei risparmi.

Con SelfyConto, la personalizzazione raggiunge nuove vette. Oltre alla gestione finanziaria, avrai la libertà di scegliere il design e i colori delle tue carte, sia di debito che di credito, rendendole espressioni uniche del tuo stile personale. E l’attivazione del conto online è una delle più semplici e veloci presenti ora sul mercato, basta possedere lo SPID, autenticarsi e il gioco è fatto.

SelfyConto di Banca Mediolanum è una soluzione bancaria che si adatta perfettamente alle tue esigenze. Con un interesse del 5% annuo lordo e la libertà di gestire i tuoi risparmi in modo flessibile e digitale, SelfyConto è una soluzione moderna e affidabile di gestire i propri soldi. Vuoi saperne di più? Visita subito il sito di Banca Mediolanum e scopri tutti i dettagli su SelfyConto. Non lasciarti sfuggire questa straordinaria opportunità per far crescere i tuoi risparmi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.