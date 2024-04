SelfyConto e Under30: un binomio vincente per tanti motivi

Basta navigare online o accendere la TV per rendersi conto che il settore bancario è ricco di proposte. Il problema è che spesso le proposte sono poco trasparenti, ma non è questo il caso di SelfyConto. Banca Mediolanum ha pensato a un conto online su misura per gli Under30, dove i vantaggi sono concreti e non aleatori.

Al centro dell’offerta di SelfyConto c’è il canone di tenuta del conto gratuito per i primi 12 mesi, vantaggio che si estende fino ai 30 anni per tutti i nuovi clienti che non hanno ancora compiuto questa età. Se rientri in questa categoria di risparmiatori, cambia subito conto bancario.

Under30 alla ricerca di un conto online: ecco SelfyConto

Oltre al canone gratuito, SelfyConto mette a disposizione dei propri clienti una carta di debito Mastercard gratuita, con canone zero, tecnologia contactless e compatibilità con i sistemi di pagamento mobile Apple Pay e Google Pay. La carta permette di effettuare pagamenti in tutta Europa senza limiti di prelievo e in sicurezza.

Niente file in filiale, perché va aperto online. Devi soltanto entrare nel sito web di Banca Mediolanum, utilizzando il tuo smartphone o un computer. Per l’identificazione puoi scegliere tra diverse modalità, tra cui la webcam, il bonifico e, metodo consigliato da Banca Mediolanum per la sua rapidità, lo SPID.

Lascia perdere le altre proposte di conto e opta per SelfyConto di Banca Mediolanum. L’offerta è davvero vantaggiosa: se sei un Under30, il canone sarà a zero fino al compimento del tuo 30° compleanno, altrimenti avrai comunque un anno gratuito. Oltre a questo, la carta di debito è inclusa e la gestione delle tue finanze avviene in modo autonomo e responsabile. Un connubio perfetto che unisce convenienza, innovazione e attenzione alle esigenze dei giovani.