SelfyConto: il conto a zero costi, gestione smart e interessi al 5%

Se vuoi aprire un conto corrente che ti offra zero costi di gestione, una gestione smart e un tasso di interesse al 5%, allora SelfyConto di Banca Mediolanum è la soluzione che fa per te. Si tratta di un conto corrente innovativo, che puoi aprire facilmente e completamente online, e che ti offre una serie di vantaggi unici.

SelfyConto: un conto corrente conveniente e trasparente

SelfyConto ti permette di risparmiare sulle spese bancarie, perché non ha canoni di gestione per il primo anno. Inoltre, ti offre gratuitamente prelievi in area euro e la carta di debito, per gestire le tue finanze senza costi extra. Se sei un under 30, il canone di gestione rimane gratuito fino a quando non compi i trent’anni.

SelfyConto ti offre anche una gestione smart del tuo conto corrente, grazie all’App Mediolanum, che ti consente di accedere ai servizi bancari in modo facile e immediato dal tuo smartphone. Puoi consultare saldi e movimenti dei tuoi conti correnti e delle tue carte prepagate, anche di altre banche, e usufruire di una varietà di servizi aggiuntivi, come pagamenti mobile, CBILL, PagoPA, MAV, RAV, F23, F24 e trading online su 24 mercati internazionali.

SelfyConto ti offre anche la possibilità di guadagnare interessi al 5% annuo lordo sulle somme vincolate per 6 mesi, se apri il conto e accrediti lo stipendio. Questo è un tasso di interesse molto alto, che non trovi in altri conti correnti. In più, hai la libertà di svincolare le somme in qualsiasi momento, mantenendo gli interessi accumulati.

SelfyConto è il conto corrente che ti conviene, se vuoi avere zero costi di gestione, una gestione smart e un tasso di interesse al 5%. Puoi aprire il conto completamente online, e se hai lo SPID il processo è ancora più veloce. Visita ora il sito e scopri tutti gli altri vantaggi di SelfyConto.