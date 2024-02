SelfyConto: il conto bancario gratuito per i giovani Under 30

Se hai meno di 30 anni e stai cercando un conto bancario flessibile e senza costi nascosti, SelfyConto potrebbe essere la soluzione ideale. Questo conto corrente online offerto da Banca Mediolanum è completamente gratuito per i primi 12 mesi per i nuovi clienti e per gli Under 30 fino al compimento del 30° anno di età.

La promozione attuale offre numerosi vantaggi a questa categoria di risparmiatori. Se accrediti lo stipendio, potrai accedere a un conto deposito con un tasso di interesse del 5% annuo sulle somme vincolate a 6 mesi.

Ciò vuol dire far crescere il tuo denaro, che puoi svincolare quando vuoi senza perdere gli interessi maturati. Inoltre, i prelievi in area euro con la carta di debito sono senza commissioni.

SelfyConto: strumenti finanziari e servizi accessibili a tutti

Con il conto SelfyConto, disporrai di una carta di debito gratuita realizzata in PVC 100% riciclato. Inoltre, le principali operazioni bancarie, come F23, F24, MAV, RAV e le ricariche telefoniche, sono gratuite.

Puoi anche richiedere la carta di credito con dilazioni di pagamento per spese superiori a 250 euro. È anche disponibile la carta prepagata, molto comoda per gli acquisti online.

C’è anche l’app APPosta di Mediolanum, con cui puoi sfruttare alcune interessanti funzionalità, come il controllo del bilancio, i pagamenti mobili, CBILL, PagoPA, e persino il trading online.

Per aprire il conto, la procedura è rapida e facile se utilizzi lo SPID. In alternativa, basta avere una webcam. In entrambi i casi, ti occorre avere il documento d’identità e il codice fiscale. Assicurati anche di avere lo smartphone a portata di mano.

SelfyConto di Banca Mediolanum è senza dubbio il conto migliore del momento, soprattutto per coloro che sono Under 30. Se rientri in questa categoria, clicca qui sotto e aprilo oggi stesso!

