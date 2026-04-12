SelfyConto: il conto che ti regala 100€ in buoni Amazon e non ti costa nulla il primo anno

Quante volte hai pensato di cambiare banca ma ti sei fermato davanti all’idea della burocrazia, delle code, dei moduli da compilare in triplice copia? Con SelfyConto di Banca Mediolanum quella scena non esiste. Si apre dal divano, in pochi minuti, con lo SPID, e in questo momento porta in dote un regalo che fa subito venire voglia di farlo: un Buono Amazon da 100€, tutto tuo.

Come ottenere il Buono Amazon da 100€ con SelfyConto, e perché conviene davvero

Il meccanismo è semplicissimo. Apri SelfyConto entro il 10 maggio, richiedi la Mediolanum Card durante l’apertura e utilizzala per acquisti di almeno 100€ entro il 30 giugno: il Buono Regalo Amazon da 100€ è tuo. Niente salti mortali, niente condizioni nascoste scritte in piccolo: spendi quello che probabilmente avresti speso comunque (al supermercato, online, in qualsiasi negozio), e il buono arriva. È quasi un paradosso: apri un conto, fai acquisti normali, e Amazon ti rimborsa 100€.

Ma il buono è solo il benvenuto. SelfyConto è gratuito per tutti il primo anno – e sempre gratuito per gli under 30, con canone azzerabile anche dopo accreditando lo stipendio o spendendo almeno 500€ al mese. Dentro trovi bonifici SEPA ordinari e istantanei senza commissioni, prelievi gratuiti in tutta l’area Euro, pagamento di bollette e tributi come F24, MAV e RAV senza costi aggiuntivi, compatibilità con Apple Pay e Google Pay, e la Mediolanum Card con circuito Mastercard. Per chi vuole far lavorare i risparmi, c’è anche la possibilità di ottenere il 3% annuo lordo sulle somme vincolate per 6 mesi, con la possibilità di svincolare anticipatamente mantenendo gli interessi già maturati. Aprirlo richiede pochissimo: si compila un form con i propri dati, si personalizza il conto e si completa il riconoscimento tramite SPID, videochiamata o bonifico da conto intestato, poi si firma digitalmente e il conto è subito operativo.