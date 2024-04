SelfyConto, il conto corrente con zero spese

SelfyConto, il conto corrente completamente online che promette di eliminare le spese superflue, offrendo un servizio completamente gratuito con zero canone di tenuta fino ai 30 anni, zero canone di tenuta conto per tutti per il primo anno, zero spese per prelievi in area euro e carta di debito. Ma vediamo in dettaglio di cosa si tratta e quali vantaggi offre ai suoi utenti.

SelfyConto si rivolge a chi cerca una soluzione semplice e diretta per gestire le proprie finanze senza costi aggiuntivi. La promessa è allettante: zero spese di apertura, zero spese di gestione e zero spese per le operazioni base, inclusi bonifici e pagamenti. Una proposta che si distingue nel panorama bancario, dove spesso i costi nascosti e le commissioni possono sorprendere i più incauti.

L'accesso al conto è garantito 24 ore su 24, 7 giorni su 7, tramite un'app mobile intuitiva e facile da usare, che permette agli utenti di effettuare e ricevere pagamenti, gestire le carte di credito e debito associate, e monitorare in tempo reale il proprio saldo e le transazioni effettuate. La sicurezza è una priorità: SelfyConto utilizza le tecnologie più avanzate per proteggere i dati e le transazioni dei suoi clienti. Un altro vantaggio significativo di SelfyConto è l'assenza di vincoli: non sono previsti importi minimi per l'apertura del conto né obblighi di domiciliazione dello stipendio. Questo lo rende accessibile a tutti, dagli studenti che muovono i primi passi nel mondo della gestione finanziaria ai professionisti che cercano una soluzione agile per le loro esigenze quotidiane. Inoltre, SelfyConto offre anche una serie di benefici aggiuntivi, come sconti e promozioni presso esercizi commerciali convenzionati, l'accesso a prodotti assicurativi a tariffe competitive e opzioni di investimento semplici, che possono essere gestite direttamente dall'app. Ma come si sostiene un servizio che promette zero spese? SelfyConto si basa su un modello di business che privilegia il volume delle transazioni e la fidelizzazione del cliente, piuttosto che le commissioni per servizio. Questo approccio non solo garantisce trasparenza totale nelle operazioni ma incentiva anche un rapporto di fiducia e lungo termine tra la banca e i suoi clienti.